Regionali, Forza Italia: “No a manie di protagonismo, centrodestra pensi al futuro di Grosseto”

“Le elezioni regionali del 2020 potrebbero segnare lo spartiacque epocale tra l’egemonia rossa in Toscana ed il primo governo di centrodestra nella storia della regione“.

A dichiararlo sono Elisabetta Ripani, deputata grossetana di Forza Italia, e Sandro Marrini, coordinatore provinciale del partito azzurro.

“Una partita non facile che il centrodestra può vincere scegliendo il candidato dal profilo migliore, stavolta realmente condiviso e non frutto di imposizioni unilaterali all’interno della coalizione – continuano Ripani e Marrini -. Tra i rumors sul totonomi per la corsa alla presidenza spicca quello del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna. L’attenzione sul ‘modello Grosseto’ da parte della politica nazionale non può che lusingarci ed è il giusto tributo per l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale nel capoluogo maremmano. Maggiore è la gratificazione pensando che proprio Forza Italia ha spinto più di tutti per candidare Vivarelli Colonna a Grosseto nel 2016″.

“Ma da qui a parlare di candidature per la Regione ne passa di acqua sotto i ponti e vogliamo che nessuno affoghi. In primis la città di Grosseto, dove l’amministrazione ha appena compiuto il giro di boa ed ha ancora tanti progetti da realizzare entro la fine del mandato. Valutazioni da fare nei tavoli politici considerando le tante variabili in gioco, in una partita che potrebbe chiudersi ai tavoli nazionali – terminano i due esponenti di Forza Italia -. La coalizione deve procedere compatta senza fughe in avanti e manie di protagonismo, ma, soprattutto, deve anteporre a qualsiasi futura scelta gli interessi della città di Grosseto”.