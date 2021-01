Scorie nucleari, Forza Italia: “Scelta del Governo folle, economia maremmana a rischio”

“Facendo seguito all’articolo uscito sui quotidiani, scritto dalla nostra deputata di Forza Italia, Elisabetta Ripani, e dal nostro coordinatore provinciale, Sandro Marrini, non posso come responsabile provinciale per le attività produttive che esprimere il mio più totale dissenso a quanto si è appreso dalla stampa nazionale, cioè che nel comune di Campagnatico sia stata individuata una delle possibili aree per lo stoccaggio di rifiuti nucleari“.

A dichiararlo è Giancarlo Lorenzi, responsabile provinciale attività produttive di Forza Italia.

“Mi sembra assurdo – continua Lorenzi – come sia possibile, ancora una volta, che la nostra terra subisca le scelte, scriteriate, fatte da questo Governo. Al di là del fatto che nessuno vuole un deposito di scorie sotto casa (e non sarà facile convincere qualcuno del contrario), ci sono anche delle ragioni di salute pubblica, oltre a quelle logistiche ed economiche, che sconsiglierebbero la realizzazione del sito nella zona di Campagnatico. La Maremma toscana si attesta come una delle mete più gettonate sia nelle stagioni calde, sia in quelle più fresche, richiamando a sé un turismo di qualità desideroso di scoprire il suo lato green e di vivere la bellezza di questa terra, relegarla così a pattumiera nucleare d’Italia è pura follia“.

“Oltre al danno, la beffa – continua Lorenzi –: nel momento che tutti stavamo aspettando, cioè l’imminente uscita da questo periodo economicamente infelice, uscire con una comunicazione del genere,significa solamente voler dare il colpo di grazia a tutta la nostra economia. Tutti gli imprenditori maremmani, o meglio quelli sopravvissuti a questo stillicidio, stanno aspettando in gloria la prossima stagione estiva per cercare di risollevare le sorti delle proprie aziende e non è ammissibile neppure pensare ad una cosa del genere. Per quanto ci riguarda è inaccettabile anche solo l’ipotesi che una scelta del genere possa essere portata avanti”.