Uscita da Forza Italia, Berardi: “Bartalucci ha tradito la fiducia degli elettori”

“Forza Italia provinciale Grosseto apprende con rammarico dell’uscita del consigliere comunale di Follonica Sandro Marrini e del neoeletto in Consiglio comunale di Grosseto Manuele Bartalucci”.

A dichiararlo è il senatore Roberto Berardi, commissario provinciale del partito.

“Questo cambiamento avviene senza nessuna valutazione politica precedente. Manuele Bartalucci è stato votato dai cittadini nella lista di Forza Italia appena due mesi fa ed è entrato in Consiglio comunale in surroga al consigliere Agresti, nominato assessore. All’insaputa di tutti, compresi gli elettori, ha comunicato questa sua volontà – termina Berardi -. Confidiamo che non venga meno l’appoggio alla maggioranza di Vivarelli Colonna e il sostegno alla candidatura di Andrea Casamenti come Presidente della provincia di Grosseto“.