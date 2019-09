Ricorso al Tar, Forza Italia: “Nostre ragioni fondate, da Benini commenti ovvi”

Forza Italia Follonica esprime “piena soddisfazione per l’accoglimento del ricorso presentato al Tar della Toscana all’esito delle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio“.

“Siamo stati tra i promotori e sottoscrittori del ricorso perché sapevamo che le ragioni che portavano ad impugnare la proclamazione a sindaco di Andrea Benini erano fondate e meritevoli di tutela – continua la nota del coordinamento di Forza Italia di Follonica -. Da subito, abbiamo detto che la tutela della correttezza e trasparenza delle operazioni elettorali è un interesse pubblico che deve essere tutelato al di là dei risultati che possono confermare o meno la vittoria di una specifica parte politica; infatti, il Tar Toscana ha ritenuto di dover fare chiarezza proprio in ragione di tale principio“.

“Ci stupisce l’atteggiamento dell’attuale sindaco che, invece di voler fugare ogni dubbio sulla sua proclamazione, interviene per rassicurare i cittadini, dicendo che l’amministrazione continuerà a lavorare – continua la nota -. Ci mancherebbe altro. Ad oggi sindaco e giunta sono pienamente legittimati, pertanto, faranno ciò che devono in adempimento del loro mandato, ovviamente, suggeriamo, con quella prudenza necessaria in un momento così delicato“.

“Ugualmente ci stupisce come le forze politiche avversarie, da sempre autoproclamatesi paladine dei diritti dei cittadini, trattino l’argomento con superficialità, confondendo la tutela dell’interesse pubblico, che noi andiamo cercando, con la differenza di voti ottenuti da Benini e Di Giacinto – termina il comunicato -. Nessuno nega tale differenza, ma se il ballottaggio doveva essere disposto, vogliamo che tale diritto venga esercitato, ricordando che proprio il ballottaggio rappresenta una nuova tornata elettorale che potrebbe confermare, ma anche ribaltare la precedente“.