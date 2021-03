Relazione di fine mandato, Forza Italia: “Ottenuti risultati eccezionali, continueremo a lavorare per i grossetani”

“Abbiamo assistito alla conferenza sulla relazione di fine mandato dell’amministrazione comunale Vivarelli Colonna e vogliamo esprimere, a nome di tutta Forza Italia, una grande soddisfazione per i tanti risultati ottenuti in questi cinque anni”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale del partito azzurro, non nasconde il suo entusiasmo nel commentare il bilancio illustrato ieri dal primo cittadino del capoluogo maremmano.

“Gli obbiettivi raggiunti e le vittorie conquistate a vantaggio della comunità grossetana dimostrano, chiaramente, tutta la compattezza, la coesione e la celerità di risposte, legate al programma prefissato e agli stimoli che sono arrivati durante il mandato, della squadra amministrativa – sottolinea Marrini -. Non c’è alcun dubbio sul fatto che l’amministrazione Vivarelli Colonna si sia dimostrata una realtà concreta, rapida e capace di segnare una notevole differenza in positivo rispetto al passato. Infatti, uno dei punti nevralgici su cui si evince in maniera chiara l’operato della squadra è l’aver riconsegnato, tramite continue e omogenee attività di riqualificazione e messa in sicurezza, i tanti luoghi simbolo del comune a tutta la cittadinanza”.

“Un ringraziamento particolare è rivolto a Luca Agresti, vicesindaco ed assessore con delega al turismo, alla cultura e alle Mura medicee. Grazie anche al suo contributo, è stato possibile riportare la biblioteca Chelliana nel centro storico di Grosseto; è nato il nuovo museo cittadino, ovvero la Collezione Gianfranco Luzzetti, e gli ambiti della cultura, del turismo e del Mura medicee sono cresciuti in maniera sensibile, con il contributo anche delle varie associazioni di categoria e dei cittadini – continua il coordinatore di Forza Italia -. Il Comune di Grosseto, inoltre, ha dimostrato, nonostante l’emergenza pandemica relativa al Covid-19, di saper reagire con coraggio alle difficoltà, soprattutto grazie alle basi solide che sono state seminate dall’amministrazione attuale. È dunque evidente che, inevitabilmente, non si possa non dare merito per questa vigorosa capacità di risposta univoca della città anche a Mirella Milli, assessore con delega alle politiche sociali. Indubbiamente, è stata un elemento prezioso e professionale, che ha promosso molteplici provvedimenti a vantaggio delle famiglie e delle aziende in difficoltà, come il prestito d’onore, i contributi per l’affitto e i vari progetti svolti con il Terzo settore”.

“In conclusione, vogliamo precisare che Forza Italia è assolutamente certa di continuare il cammino intrapreso già cinque anni fa, all’inizio del mandato – termina Marrini -. Consapevole che la squadra attuale, che si è dimostrata solida e valente, sarà perfettamente in grado di affrontare le prossime sfide future, mettendo sempre al primo posto il bene e il progresso di tutta la comunità grossetana”.