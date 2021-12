Mura medicee, Forza Italia e Popolari Insieme: “Il Comune ha fatto rinascere il monumento”

“Tra le numerose iniziative promosse dal Comune di Grosseto negli ultimi mesi hanno spiccato gli eventi legati ‘Al Cassero è Natale’, organizzati dall’Istituzione Le Mura, le celebrazioni per Dante Alighieri e le mostre di fotografia e di pittura. Chi si lamentava del fatto che ‘a Grosseto non c’è mai niente!’ e del degrado delle mura, dall’avvento della nuova amministrazione di Vivarelli Colonna, che ha visto Luca Agresti come assessore alla cultura e vicesindaco, nel 2016 ha costantemente avuto sotto gli occhi i risultati ottenuti: la struttura è stata ripulita, è stata completamente rifatta l’illuminazione e sono state installate telecamere per una maggiore sicurezza in tutto il perimetro, è stata organizzata la chiusura notturna del camminamento ad anello”.

Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia, e Matteo Di Marzo, coordinatore del Movimento Popolari Insieme, si esprimono a proposito dei buoni risultati ottenuti dall’Istituzione Le mura e dall’assessore alla cultura Luca Agresti fino a oggi e aggiungono: “Certamente occorre proseguire nel lavoro per far rivivere le mura e anzi operare in modo ancora più incisivo. Occorrerà organizzare nuove iniziative in modo da invogliare i grossetani a considerarle come parte integrante del centro cittadino, per esempio fiere, cinema all’aperto, convegni. L’ideale sarebbe quello di incrementare le iniziative legate alla cultura e allo sport, coinvolgendo i ragazzi e le ragazze delle scuole e gli appartenenti al mondo dell’associazionismo sportivo. Questo si può ottenere per esempio offrendo nuovi servizi con la costruzione di piccoli impianti sportivi, come un bocciodromo, un percorso per il footing, un percorso di verde attrezzato, campi polivalenti… I cittadini più anziani potrebbero essere preziosi nella cura dei fiori e dei giardini“.

“Per realizzare tutto questo sarà necessaria una nuova campagna di comunicazione – termina Gabbrielli e Di Marzo –: le mura rappresentano un riferimento collettivo che un tempo era solo visivo, ma si sta facendo sempre più importante anche nella fruizione quotidiana“.