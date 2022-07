Emergenza incendi, Forza Italia: “Vigili del Fuoco sotto organico, difficile garantire servizi”

“Il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto è sotto organico, è difficile garantire i servizi in queste condizioni, come denunciano le organizzazioni dei lavoratori, anche perché vengono assegnate nuove mansioni e richiesti sempre ulteriori interventi. Servirebbero nuove assunzioni, visto che, con un organico di 160 effettivi, a Grosseto mancano almeno 20 Vigili del Fuoco, per questo chiediamo al Ministero dell’Interno di intervenire e garantire il turn over, facendo nuove assunzioni“.

Lo chiedono il senatore Roberto Berardi, che ha presentato un’interrogazione al Ministro, e il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“I Vigili del Fuoco svolgono varie mansioni sul territorio, domare gli incendi è la principale, ma non la sola – sottolineano il senatore Berardi e il consigliere Stella -. Oltre al Comando di Grosseto, ci sono carenze di organico anche nei distaccamenti dislocati sul territorio provinciale. A Grosseto, tra quest’anno e il 2023, andranno in pensione altri 16 effettivi, che secondo quanto affermano i sindacati, per ora non risulta possano essere sostituiti. Molti servizi essenziali sono già a rischio, ci sono ferie da smaltire e personale a casa con il Covid. La situazione è seria e urge un intervento del Ministero e della Regione“.