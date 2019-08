Ospedale Sant’Andrea, Forza Italia: “Ancora disagi al pronto soccorso, ma la Regione tace”

“Negli ultimi mesi tante chiacchiere, ma nessuna risposta, né, tantomeno, progetti concreti per agevolare l’accesso dei pazienti al pronto soccorso”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia, torna a focalizzare l’attenzione sull’ospedale di Massa Marittima e non usa mezzi termini per manifestare il suo disappunto.

“Nel gennaio scorso, il nostro capogruppo in Regione Maurizio Marchetti ha presentato un’interrogazione in merito alla carenza di personale all’interno del pronto soccorso del nosocomio massetano, ma ad oggi l’assessore regionale Stefania Saccardi alla sanità, nonostante tanti proclami, forse dettati dalle recenti elezioni europee, non si è degnata di dare una risposta scritta – sottolinea Marrini -. Specialmente nel periodo estivo, la struttura è gravata da un alto numero di accessi, dovuti all’aumento delle presenze turistiche nelle Colline metallifere, ma gli spazi insufficienti, le strumentazioni inadeguate e lo scarso numero di infermieri fanno sì che i disagi per i pazienti siano innumerevoli quanto intollerabili”.

“La Asl ha investito recentemente oltre 700mila euro per realizzare un poliambulatorio al primo piano dell’ospedale massetano – continua il coordinatore provinciale di Forza Italia -. Niente da eccepire su questo intervento, che dovrebbe garantire un potenziamento dei servizi per i cittadini; ma quello che lascia perplessi è che, a fronte di questo impegno economico, l’azienda sanitaria non prenda mai in considerazione i problemi cronici relativi al pronto soccorso”.

Marrini chiude la sua analisi dell’ospedale massetano con un auspicio: “Sappiamo che i problemi della sanità sono tanti, ma riponiamo comunque la nostra fiducia in Monica Calamai, nuova direttrice del presidio ospedaliero massetano. In passato, infatti, ha più volte dimostrato capacità di lettura critica delle questioni più rilevanti e rapidità di intervento, coniugata ad un’elevata abilità nel risolvere problematiche scottanti”.