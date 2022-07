“No alle classi pollaio”, Forza Italia: “Bene approvazione del nostro ordine del giorno”

C’è soddisfazione all’interno del gruppo consiliare di Forza Italia.

Il Consiglio comunale di Grosseto, infatti, ha approvato l’ordine del giorno che lo stesso aveva presentato sul sovraffollamento delle classi.

Nella medesima seduta, i consiglieri, sia di maggioranza sia di minoranza, ne hanno proposto un secondo, sempre sulla scuola, che ha ottenuto l’approvazione.

“Queste iniziative rispondono alla necessità di riconsiderare il mondo dell’istruzione alla luce della mutata formazione della popolazione scolastica – dichiara Amedeo Gabbrielli, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale -. In questi ultimi anni la composizione delle classi è radicalmente cambiata. Tanti sono gli studenti che abbisognano di percorsi educativi mirati. Un numero ristretto di alunni agevola l’apprendimento di tutta la classe. Sì colmano, più facilmente, le carenze individuali d’apprendimento e comportamentali”.

Gabbrielli e Valerio Pizzuti, consigliere comunale di Italia Viva, auspicano che quanto deciso a Grosseto possa ispirare anche la politica nazionale. Nell’immediato, si augurano che la registrata generale convergenza sui temi scolastici non sia un’eccezione e si adopereranno perché persista in futuro. Entrambi ritengono, infatti, che le questioni scolastiche, affinché possano avere risoluzioni certe ed efficaci, non debbano essere appannaggio di una sola parte.