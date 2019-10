Osservatorio per lo sviluppo sostenibile, Forza Italia: “Ottimo lavoro di Luca Agresti”

“Grazie all’impegno del vicesindaco Luca Agresti (Forza Italia), con delega alla cultura e all’Università, Grosseto può contare oggi su un’altra occasione di crescita“.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il gruppo consiliare di Forza Italia a Grosseto e il coordinatore provinciale del partito azzurro, Sandro Marrini.

“E’ l’Osservatorio per lo sviluppo sostenibile della Maremma, frutto degli sforzi congiunti tra la Fondazione Polo universitario grossetano, il Comune e la Provincia di Grosseto: una realtà, appena presentata, specializzata nei diversi temi dello sviluppo sostenibile e della green economy – continua la nota -. Uno strumento concreto al servizio del territorio: l’osservatorio ha infatti l’obiettivo di fornire ad imprenditori ed istituzioni, anche con la collaborazione di eccellenze accademiche e scientifiche nazionali e internazionali, gli strumenti necessari alla realizzazione delle opportune azioni di approfondimento e operative per quanto riguarda tanti temi. Energie rinnovabili, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, ciclo dei rifiuti, l’agricoltura, l’ecoinnovazione, l’economia marina, l’itticoltura. Tutti temi più che mai attuali”.

“E al centro, come il nostro rappresentante in giunta sta dimostrando assieme all’amministrazione, c’è sempre la Maremma, assieme alla volontà di far crescere questa terra – termina Forza Italia -. Un particolare ringraziamento va al Polo universitario di Grosseto, al presidente della Fondazione Gabriella Papponi Morelli e al presidente del comitato tecnico scientifico Claudio Cosimo Pacella, per il grande lavoro messo in campo. E questo è solo uno dei tanti risultati messi a segno grazie alla stretta collaborazione con il vicesindaco Luca Agresti“.