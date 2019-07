Isola ecologica, Forza Italia: “I pescatori non sanno dove buttare i rifiuti, il sindaco revochi la delega all’assessore”

“Vogliamo ritornare ancora sul problema dei rifiuti raccolti in mare dalla flotta di pescherecci di Castiglione della Pescaia“.

A dichiararlo sono i due consiglieri comunali di Forza Italia Michele Giannone e Massimiliano Palmieri, che si sono interessati con i pescatori per risolvere il problema.

“Pochi giorni fa avevamo scritto un articolo riguardante l’isola ecologica per lo smaltimento della spazzatura causata dalle attività di pesca – spiegano i due consiglieri -. Questa mattina siamo stati contattati dai pescatori perché, ancora oggi, non sanno dove buttare i rifiuti trovati in mare: il problema sta diventando grave poiché non si intravedono soluzioni immediate. E’ necessario che, in attesa dei permessi e dell’isola ecologica, venga messo uno scarrabile“.

“Siamo molto delusi dal modo di fare politica di questa maggioranza, una delega che il sindaco deve revocare, forse colei che la segue ne ha troppe e non riesce a stare dietro a tutte le esigenze impellenti del paese – terminano Giannone e Palmieri -. Forza Italia opera su campo, per aiutare Castiglione della Pescaia a ritrovare il suo splendore originario e a smantellare il degrado causato dal lavoro esiguo di questa maggioranza dormiente e per niente innovativa“.