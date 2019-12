Ospedale Misericordia, Forza Italia: “Personale insufficiente, piano Asl fallimentare”

“Dopo aver letto la risposta dell’Azienda, ritorniamo ancora sull’attuale problema della sanità sollecitato da tanti cittadini“.

A dichiararlo è Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia.

“È innegabile che le risorse infermieristica ed Oss del Misericordia sono nettamente insufficienti – spiega Marrini -. Riteniamo che il piano varato finora dal dipartimento infermieristico presenti le caratteristiche di un solenne fiasco. È uscito tardi dopo aver tenuto paralizzato il turn over infermieristico per anni, è costato cifre elevate, si dice a sei zeri, ha creato incarichi, ma non ha assunto il personale che lavora in prima linea. Magari si potevano acquisire più infermieri limitando le promozioni da dare a quelli meritevoli sul campo“.

“Sul piano degli Oss la situazione è ugualmente estremamente precaria, sono in numero insufficiente per le necessità e spesso vengono anche essi impiegati in ruoli diversi, come per i ‘trasporti’, e sottratti pertanto all’assistenza e cura delle persone – continua Marrini -. In particolare nei Pronto Soccorso, così come nelle sale operatorie e nelle corsie dove i contingenti necessari di infermieri ed Oss vanno garantiti, non si può, come lamentano giustamente i sindacati, ricorrere alla pratica costante del richiamo in servizio sottraendo sistematicamente agli operatori il giorno di riposo previsto dal contratto, ledendo così i diritti sacrosanti dei lavoratori. Oltretutto questo stressa il clima interno delle strutture configurando quadri di possibile rischio clinico. Inoltre, vengono sacrificati o comunque lesionati in modo pesante progetti innovativi e di alta professionalità infermieristica come il ‘see and treat’, che a Grosseto rappresenta una punta di eccellenza che, proprio per la cronica mancanza di personale, viene purtroppo penalizzato“.

“Questa è la situazione attuale alla quale l’Azienda rispondeva ieri con promesse milionarie, faraoniche che, se mantenute, saranno ben gradite, anche se siamo molto scettici e ci crederemo solo quando le vedremo applicate. Sorgono inoltre alcune riflessioni, ovvero perché si corra ai ripari così tardivamente e dopo aver creato disagi a personale ed utenti. Come mai solo dopo che sindacati e politica hanno ripetutamente denunciato la situazione si riconosce che c’è un problema? Non dovrebbero essere i direttori di dipartimento a vigilare sulle risorse umane, redigere i carichi di lavoro e fare le opportune assunzioni? Perché se questo deve essere fatto da politica e sindacati, allora forse è meglio risparmiare certi stipendi – termina Marrini -. Noi come Forza Italia ribadiamo la necessità non più eludibile di procedere celermente e senza rimpalli di responsabilità a rapide soluzioni, anche tampone, come l’assunzione di personale interinale o altre forme di incentivazione, in attesa di quelle definitive per potenziare il personale del Misericordia, del quale è nota la professionalità ed al quale è rivolta la nostra stima e solidarietà“.