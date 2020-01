Nuova illuminazione a Led, Forza Italia: “Il sindaco fa rinascere la città, Sistema eccellenza grossetana”

“Il completamento dell’illuminazione a Led a Grosseto e nelle frazioni è soltanto l’ultimo fiore all’occhiello della sinergia instaurata tra Comune e Sistema, una partnership che sta facendo rinascere il capoluogo maremmano”.

Non nasconde la sua soddisfazione il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, nel commentare il piano di interventi sull’illuminazione pubblica grazie al quale saranno sostituiti vecchi lampioni a scarica con altri a sorgente Led.

“Il sindaco Vivarelli Colonna si è sempre definito un ‘uomo del fare’ e le azioni compiute alla guida della macchina amministrativa lo dimostrano in pieno – sottolinea Marrini -. Altrettanto egregio è il lavoro svolto da Mauro Squarcia, presidente di Sistema, che, con grande acume, capacità e amore per la città, ha saputo progettare quelli interventi in grado di rendere il capoluogo maremmano accogliente e al passo con le innovazioni tecnologiche, facendo di Grosseto una vera e propria smart city”.

“Con il restyling dell’illuminazione pubblica non solo si garantisce maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto nelle ore notturne, ma si offre anche un occhio di riguardo nei confronti della sostenibilità ambientale e un maggior risparmio di soldi pubblici, che saranno investiti da Sistema affinchè Grosseto torni sempre di più ad essere un esempio di buone pratiche amministrative – continua il coordinatore provinciale di Forza Italia -. La possibilità di realizzare un simile progetto completamente in house, inoltre, consente di preservare un importante tesoretto e di non gravare sulle tasche dei cittadini, che, grazie all’illuminazione a Led, potranno avere significativi risparmi in bolletta”.

“Sistema si conferma sempre di più un’eccellenza grossetana – conclude Marrini –, grazie ad uno staff di professionisti di prim’ordine, guidati con maestria da Mauro Squarcia. E’ sufficiente fare un giro per la città per notare come anche la cura del verde pubblico sia notevolmente migliorata rispetto al passato. Adesso, con i nuovi lampioni a Led, sia la città che le frazioni potranno avere un elemento in più da offrire agli abitanti del capoluogo maremmano, ma anche ai turisti che in estate frequentano la costa grossetana”.