Giornata contro il bullismo, Forza Italia e Fratelli d’Italia: “Fenomeno da condannare”

“Ancora una volta registriamo, purtroppo, dati in aumento a riguardo di bullismo e cyberbullismo perpetrati a danno di ragazze e ragazzi indifesi“.

A dichiararlo è il senatore orbetellano di Forza Italia, Roberto Berardi.

“Il lavoro condotto da Terredeshommes riporta dati veramente impressionanti in base al racconto complessivo di 6.000 adolescenti, dai 13 ai 23 anni, provenienti da tutta Italia, attraverso le loro risposte ad un questionario – spiega Berardi -. E i numeri sono preoccupanti: il 68% di loro dichiara di aver assistito ad episodi di bullismo, o cyberbullismo, mentre ne è vittima il 61%. Ragazzi e ragazze esprimono sofferenza per episodi di violenza psicologica subita da parte di coetanei (42,23%) e in particolare il 44,57% delle ragazze segnala il forte disagio provato dal ricevere commenti non graditi di carattere sessuale online. Dall’altro lato, l’8,02% delle ragazze ammette di aver compiuto atti di bullismo, o cyberbullismo, percentuale che cresce fino al 14,76% tra i ragazzi. E ancora 6 su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online. Sono le ragazze ad avere più paura, soprattutto sui social media e sulle app per incontri, lo conferma il 61,36% di loro. Tra i rischi maggiori sia i maschi che le femmine pongono al primo posto il cyberbullismo (66,34%), a seguire per i ragazzi spaventa di più la perdita della propria privacy (49,32%) il Revenge porn (41,63%) il rischio di adescamento da parte di malintenzionati (39,20%) stalking (36,56%) e di molestie online (33,78%). Mentre dopo il cyberbullismo, l’incubo maggiore per le ragazze è il Revenge porn (52,16%) insieme al rischio di subire molestie online (51,24%) l’adescamento da parte di malintenzionati (49,03%) e la perdita della propria privacy (44,73%)”.

“Credo che il risultato finale sia inequivocabile – termina Berardi -. C’è da iniziare veramente una battaglia senza se e senza ma contro questo maledetto fenomeno globale. Dobbiamo proteggere i nostri Figli, nipoti, le generazioni future. Facciamolo sempre, non solo il 7 febbraio“.

La posizione di Fratelli d’Italia

“Dal 2017 – dichiara Mara Ciarpi, responsabile provinciale del dipartimento tutela della famiglia di Fratelli d’Italia – è stata istituita oggi, domenica 7 febbraio, la Giornata contro il bullismo. Piaga, quest’ultima, oramai sempre più in crescita, in special modo tra bambini e adolescenti, per molteplici cause. Troppo spesso le cronache, e non solo, raccontano dei drammi e dell’inconsapevolezza dei ragazzi e adolescenti, perché ancora troppo deboli per affrontare determinate situazioni e, spesso ignari delle conseguenze, navigando sul web, si imbattono in episodi di cyberbullismo pericoloso per la loro vita“.

“La pandemia ha peggiorato la situazione in modo esponenziale – prosegue Ciarpi – ed è fondamentale l’impegno di tutte le istituzioni per sensibilizzare le famiglie, cercando di creare anche percorsi di rieducazione genitoriale. Per questo il partito si è attivato lanciando la campagna #Ankiodicobasta, per sensibilizzare questo importante aspetto“.