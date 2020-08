Regionali, Forza Italia: “Bene candidatura di Marrini, pieno sostegno alla Ceccardi”

Ieri, si è svolto un incontro politico del coordinamento locale di Forza Italia di Castiglione della Pescaia con il coordinatore provinciale Sandro Marrini, riguardante le elezioni regionali di settembre.

“Forza Italia di Castiglione della Pescaia è pronta a correre per portare Susanna Ceccardi a raggiungere il ruolo di governatore della Toscana – si legge in un comunicato di Forza Italia di Castiglione della Pescaia -. I motori si stanno scaldando anche nel paese costiero. Sandro Marrini sarà uno dei candidati del partito azzurro: il coordinamento di Castiglione della Pescaia, apprezza la scelta del suo responsabile provinciale, siamo convinti che farà bene e soprattutto sarà un punto riferimento importante per il nostro territorio“.