Focolaio nel centro di accoglienza, Forza Italia: “Necessari accertamenti sulla catena dei contagi”

“Asl e Comune eseguano i necessari accertamenti per capire come possa essere entrato il virus all’interno del centro di accoglienza di Civitella Paganico”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia, interviene sul focolaio di Covid nella struttura, che ha causato la positività di 31 ospiti del centro.

“I nostri ospedali, le case di riposo, gli ambulatori medici e dentistici sono attentamente monitorati per azzerare il rischio che il Covid possa contagiare il personale sanitario e i pazienti – spiega Marrini –: le stesse precauzioni dovrebbero valere anche per i centri di accoglienza. E’ necessario che gli ospiti siano sottoposti a controlli frequenti per accertare l’eventuale presenza del virus, non solo per tutelare loro stessi, ma anche gli operatori che lavorano nelle strutture. E’ inammissibile che siano contingentate le visite nelle rsa, proprio con il giustificato obiettivo di tutelare gli anziani, si impedisca ai familiari di andare a trovare i loro parenti e poi si verifichino situazioni come quella di Civitella Paganico”.

“Il nostro auspicio è che il focolaio venga immediatamente circoscritto e che il numero delle persone colpite dal covid all’interno del centro non aumenti – conclude Marrini -. In ogni caso, Forza Italia chiede chiarimenti dettagliati all’Azienda sanitaria e all’amministrazione comunale, dato che il sindaco è la massima autorità sanitaria, su come possa essersi sviluppato il virus. Non vogliamo assolutamente strumentalizzare la vicenda a livello politico, dato che la battaglia contro la pandemia non deve avere bandiere o schieramenti, ma pretendiamo comunque delle spiegazioni a tutela della comunità che vive a Civitella Paganico”.