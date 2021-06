“Estate Clean” al Forte San Rocco: un fine settimana ricco di iniziative

Continua la serie di eventi legati ad “Estate Clean”, la festa dedicata alla tutela dell’ecosistema marino del litorale grossetano promossa dal Comune di Grosseto – settore Ambiente, in collaborazione con l’associazione balneari di Grosseto e sponsorizzata dal brand +Three°°°.

Sono arrivati al Forte San Rocco i pesci in 3D fatti dai ragazzi del liceo artistico del polo “L. Bianciardi” con materiali di riciclo recuperati dalle spiagge della mostra “Trash art”, promossa dai Lions Distretto 108LA, dai Lions zona M e da tutti i club Lions della provincia di Grosseto.

Per l’occasione, oltre all’inaugurazione della mostra, si sono tenute numerose attività a tema ambientale non solo per gli adulti, ma anche per i bambini.

Alla fortezza è stato infatti possibile ammirare i cartelloni creati dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Grosseto per il concorso “Differenziata? Istruzioni per l’uso”. La creazione più bella verrà poi apposta sulle postazioni informatizzate del territorio.

Per tutti gli appassionati di arte è stato possibile partecipare al laboratorio di riciclo creativo a cura di Dominga Tammone, con protagonisti assoluti colori totalmente ecosostenibili a base naturale.

Grande attenzione anche alle attività di sensibilizzazione, grazie alla presenza degli educatori ambientali del settore Ambiente e degli operatori di Tartamare, l’associazione che da anni si occupa del recupero delle tartarughe marine in via d’estinzione.

“Per un’estate veramente sostenibile non potevamo che prevedere iniziative che coinvolgessero anche i più piccoli – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente, Simona Petrucci -. Arte e cultura sono infatti strumenti validissimi per far nascere nelle persone una consapevolezza maggiore verso le tematiche ambientali.”