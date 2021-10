Fondazione Polo universitario: consegnato il Premio di laurea Antichi

Si è svolta questa mattina, sabato 9 ottobre, la cerimonia di consegna del Premio di laurea Antichi alla vincitrice, la dottoressa Esmeralda Olivari.

La dottoressa si è laureata in Diritto commerciale, relatore il professor Vittorio Santoro, con un lavoro sui contratti di interest rate swap, una categoria di contratto derivato la cui conclusione, non sempre avvenuta in maniera trasparente, ha prodotto negli ultimi anni un rilevante contenzioso.

Il premio di laurea è stato istituito dall’avvocato Giovanni Niccolò Antichi, con la collaborazione della Fondazione Polo universitario grossetano, per valorizzare il lavoro dei giovani laureati del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena.

Alla cerimonia, svoltasi in osservanza delle regole di contenimento del contagio da Covid-19, erano presenti la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Gabriella Papponi Morelli, l’avvocato Alessandro Antichi, in rappresentanza dello studio legale Antichi, la professoressa Maura Mordini, in rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena.