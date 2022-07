Fondazione Polo universitario grossetano: la Corale Puccini accolta tra i soci fondatori

La Società Corale Puccini Aps, nella persona del suo presidente, il dottor Girolamo Lubrani, è lieta di comunicare all’intera comunità cittadina che il 29 giugno scorso, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Polo universitario grossetano, è stata accolta la proposta di adesione come soci fondatori alla suddetta Fondazione.

“Il presidente e tutto il consiglio direttivo esprimono i più vivi ringraziamenti alla presidente della Fondazione, Signora Gabriella Papponi Morelli, e al Sindaco, dr. Antonfrancesco Vivarelli Colonna – si legge in una nota della Corale -. E’ un traguardo importante che arricchisce e onora la lunga vita di ben 108 anni della nostra Società Corale e che rende ogni singolo corista entusiasta e desideroso di iniziare quanto prima una fattiva e proficua collaborazione con la Fondazione, al servizio della nostra comunità cittadina, esaltando il senso della bellezza che deve impreziosire la nostra città, anche e soprattutto attraverso il linguaggio universale della musica e del buon canto. La Società Corale Puccini s’impegna a mettere in campo ogni sorta di iniziativa che tenda ad aver attenzione e riguardo verso i nostri giovani universitari, attraverso l’offerta degli eventi culturali che d’intesa con la Fondazione vorranno favorire momenti di aggregazione e socialità per i nostri ragazzi”.