Stop alle barriere architettoniche nei musei: Fondazione Grosseto Cultura partecipa al bando del Pnrr

La Giunta comunale di Grosseto, durante la sua seduta odierna, ha approvato la partecipazione di Fondazione Grosseto Cultura all’avviso pubblico per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici da finanziare nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) indetto dal Ministero della cultura.

Il progetto presentato dalla Fondazione, denominato “Tech&Art: La tecnologia a servizio dell’arte e della coesione sociale“, prevede l’integrazione di tecnologie per il miglioramento dell’esperienza degli utenti del museo Polo culturale Le Clarisse attraverso l’utilizzo di gadget interattivi, riproduzioni aptiche per aumentare la fruizione da parte del pubblico ipovedente, la creazione di un’app per la raccolta dei crediti per numero di opere visionate, la creazione di un archivio digitale, il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche ed universitarie per trasformare l’esperienza museale in crediti formativi ed un aggiornamento del sito web del museo.