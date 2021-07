Lorenzo Peggi, chitarrista di Follonica, mercoledì 21 luglio, alle 21.30 nel chiostro del Teatro Fonderia Leopolda – per la rassegna Follsonica – propone un rock lisergico in inglese, che fonde l’alienazione di Lou Reed con la potenza di fuoco dei The Who, tutto ammantato di echi progressive rock. A seguire sullo stesso palco La Luna, una band elettro-Pop e alternative, formata nel 2014 dalla cantautrice Luna Topi. Esperienze in Italia la portano a collaborare fino al 2018 con Luca Vicini, bassista dei Subsonica. Nata a Gavorrano, oggi collabora con il produttore Alex Marton con cui pubblica nel 2020 “Tuo amante” brano dedicato al tema della questione di genere, cantato con Vladimir Luxuria. I concerti rientrano all’interno della rassegna “Giorni Felici”.

Organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Eleri Production di Firenze, ideatrice dell’attività artistica, Follsonica 2021 è dedicato proprio Enrico Greppi. Il festival si compone di tre appuntamenti con cantautori emergenti, che si terranno nel Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda, per una rassegna che, senza celebrazioni di sorta, vuole essere l’occasione per stare insieme in musica, con proposte e progetti musicali inediti e innovativi.

Biglietti 6 euro.

I biglietti per la rassegna “Giorni Felici” si possono acquistare online: per l’acquisto da pc e smartphone basta collegarsi al sito www.comune.follonica.gr.it/leopolda. Non sarà necessario stampare il biglietto: la sera dell’evento basterà mostrare l’acquisto direttamente dallo smartphone. In alternativa i biglietti si possono acquistare anche al Museo Magma. La biglietteria è aperta dal martedì alla domenica dalle 18 alle 19.30 e dalle 21 alle 23, lunedì chiuso. La cassa del Teatro Fonderia Leopolda aprirà il giorno dello spettacolo alle 20. All’ingresso saranno applicate le misure di sicurezza anti covid.