Follonica (Grosseto). Si è aperto oggi pomeriggio (sabato 22 marzo), alla presenza dell’onorevole Fabrizio Rossi e del presidente provinciale Luca Minucci, il congresso comunale di Fratelli d’Italia Follonica.

Presenti per un saluto ai lavori congressuali tutti gli altri esponenti delle forze politiche e civiche, a partire dal commissario provinciale della Lega, Andrea Maule, del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Follonica, Charlie Lynn, della vice coordinatrice della lista civica Prima Follonica, Carla Fabbri. Presente anche tutta la Giunta comunale al completo, con il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, il vice Danilo Baietti, gli assessori Eleonora Goti, Stefania Turini, Giorgio Poggetti, Marco Boscaglia. Presenti in sala anche i consiglieri comunali follonichesi, Ilaria Lenzi, Marina Listorti, Iacopo Ricceri; di Gavorrano, Chiara Vitagliano; di Grosseto, Simonetta Baccetti; di Montieri, Elena Fabbri.

“I congressi comunali di Fratelli d’Italia – dichiara l’onorevole Fabrizio Rossi – rappresentano un momento importantissimo e fondamentale della vita politica di un partito. Sono occasioni di confronto, dibattito e rinnovamento, dove gli iscritti esprimono le proprie idee ed eleggono i propri rappresentanti politici”.

“Faccio gli auguri di buon lavoro per la riconferma alla guida del circolo follonichese dell’amico Agostino Ottaviani, che sarà accompagnato in questo percorso nel ruolo di vice da Alessandra Mastri Flamini, una persona valida e preparata che sicuramente saprà dare il suo apporto. Rivolgo infine un augurio di buon lavoro anche a tutti i componenti del direttivo appena eletti”, conclude Fabrizio Rossi.

“A Follonica – commenta Luca Minucci –, come in tutto il territorio provinciale, Fratelli d’Italia rinnova il suo percorso attraverso l’elezione della sua classe dirigente locale. La nostra sfida amministrativa al fianco del sindaco Matteo Buoncristiani, frutto della storica vittoria del maggio scorso, sarà ancora più salda e stimolante, così come sarà la volontà da parte nostra di cementificare la centralità di Fratelli d’Italia nella politica follonichese”.

“Alessandra Mastri Flamini – precisa Minucci – ricoprirà anche il ruolo di vice coordinatore provinciale e responsabile della zona nord”.

“Ringrazio di cuore tutti gli iscritti per aver riposto la loro fiducia nel mio operato riconfermandomi alla guida del partito follonichese – dichiara Agostino Ottaviani -. Ringrazio Alessandra Mastri Flamini, che da oggi sarà al mio fianco nel sostenere le nostre iniziative politiche. Il nostro partito in questi ultimi anni è cresciuto esponenzialmente a Follonica. Adesso siamo alla guida del Comune, abbiamo un vicesindaco, un assessore e ben quattro consiglieri comunali. Un traguardo davvero impensabile fino a pochi anni fa”.

“Ringrazio Agostino Ottaviani per le parole di stima espresse nei miei confronti, ringrazio per la fiducia accordatami da tutti gli iscritti – dichiara Alessandra Mastri Flamini –. Il nostro congresso rappresenta un momento storico per il nostro territorio. Abbiamo il numero di iscritti più elevato tra tutti i partiti del comune di Follonica. Questo sicuramente rappresenta un segnale importante e forte che significa che stiamo lavorando bene e che la città apprezza il nostro lavoro. Tutto questo deve essere per il nostro partito non un punto di arrivo, ma di partenza per fare il bene di Follonica e dei suoi cittadini”.

Il consiglio direttivo

Questi gli eletti.

Coordinatore: Agostino Ottaviani. Vice coordinatore: Alessandra Mastri Flamini.

Componenti del direttivo: Franco Filippini, Graziella Ariganello, Cristian Fontani, Marco Rodriguez, Francesco Putignano, Rita Rosolacci, Loredana Polizzi, Giacomo Mugnaini, Emanuele Sacripanti.