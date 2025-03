Lega, venti iscritti rassegnano le dimissioni: “Non ci riconosciamo più negli ideali del partito”

Follonica (Grosseto). “‭Da‬‭ diversi‬‭ mesi‬‭ la‬‭ sezione‬‭ della Lega‬‭ Follonica‬‭ è‬‭ commissariata‬‭ a‬‭ causa‬‭ delle‬‭ dimissioni di‬‭ una‬‭ parte‬‭ dei‬‭ componenti‬‭ del‬‭ Consiglio‬‭ direttivo”.

A dichiararlo, in una lettera inviata al segretario regionale della Lega, al commissario provinciale della Lega, Andrea Maule, e al commissario comunale della Lega di Follonica, è Roberto Azzi.‬‭

“I‬‭ pochi‬‭ incontri‬‭ tenuti‬‭ dal‬ commissario‬‭ incaricato‬‭ per‬‭ verificare‬‭ la‬‭ possibilità‬‭ di‬‭ una‬‭ riconciliazione‬‭ dei rapporti‬‭ personali‬‭ non‬‭ hanno‬‭ dato‬‭ esito‬‭ alcuno‬‭ e‬‭ si‬‭ è‬‭ continuato‬‭ nell’immobilismo‬‭ più‬‭ completo – prosegue la lettera -.‬‭ Tutto‬‭ questo‬‭ senza‬‭ un‬‭ segretario‬‭ ed‬‭ un‬‭ direttivo‬‭ eletti‬‭ che‬ dettassero‬‭ le‬‭ linee‬‭ politiche‬‭ e‬‭ si‬‭ confrontassero‬‭ con‬‭ le‬‭ altre‬‭ forze‬‭ politiche‬‭ di‬‭ maggioranza.‬ L’atteggiamento‬‭ del‬‭ commissario‬‭ Tornusciolo,‬‭ che,‬‭ probabilmente,‬‭ dato‬‭ il‬‭ suo‬ status‬‭ presentava,‬‭ a‬‭ nostro‬‭ giudizio,‬‭ aspetti‬‭ di‬‭ incompatibilità,‬‭ essendo‬‭ un‬‭ militare‬‭ in‬‭ servizio‬‭ presso‬‭ il‬‭ Centro‬‭ raggruppamento‬‭ quadrupedi‬‭ di‬‭ Grosseto,‬‭ ci‬‭ è‬‭ apparso‭ immediatamente‬‭ prevenuto‬‭ nei‬‭ nostri‬‭ confronti‬‭ (forse‬‭ perché‬‭ già‬‭ indirizzato‬‭ da‬ altri‬‭ in‬‭ tal‬‭ senso‬!!)‬‭ con‬‭ la‬‭ sua‬‭ prosopopea‬‭ inconcludente,‬‭ tipica‬‭ di‬‭ chi‬‭ non‬‭ ha‬‭ niente da dire, se non solo dimostrare di essere all’altezza della situazione.‬ C’è da aggiungere, inoltre, che sia attivista, oltre alla Lega, di un’altra forza politica‬ come Casa Pound, su cui si potrebbe molto discutere.‬‭ Tornusciolo, con il suo atteggiamento, ha fatto sì che non venisse convocata‬ l’assemblea congressuale, forse perché gratificato dal suo stato di commissario”.‬

“Era‬‭ stata‬‭ presentata,‬‭ a‬‭ termini‬‭ di‬‭ statuto,‬‭ da‬‭ dieci‬‭ Som‬‭ su‬‭ quindici‬‭ la‬‭ richiesta‬‭ di‬‭ convocazione‬‭ della‬‭ stessa‬‭ assemblea‬‭ congressuale‬‭, nella‬‭ quale‬‭ potesse‬‭ essere‬‭ ricomposta‬‭ la‬‭ struttura‬‭ sezionale,‬‭ ma‬‭ le‬‭ ‘alte‬‭ sfere’‬‭ a‬‭ tutt’oggi‬‭ non‬‭ sono‬‭ state‬‭ in‬‭ grado‬‭ di‬‭ dare‬‭ una‬‭ risposta.‬‭ Alte‬‭ sfere‬‭ ben‬‭ presenti‬‭ quando‬‭ c’era‬‭ da‬‭ richiedere‬‭ voti‬‭ al congresso regionale, ma disinteressandosi poi delle situazioni locali – prosegue la lettera -.‬ Ormai‬‭ la‬‭ Lega‬‭ di‬‭ Grosseto‬‭ e‬‭ provincia‬‭ è‬‭ disgregata‬‭ proprio‬‭ per‬‭ le‬‭ scelte‬‭ scellerate‬‭ di‬‭ chi‬‭ sta‬‭ ai‬‭ vertici,‬‭ pensando‬‭ di‬‭ controllare‬‭ tutto‬‭ dall’alto‬‭ e‬‭ non‬‭ comprendendo‬‭ che‬‭ senza‬‭ la‬‭ base‬‭ non‬‭ si‬‭ va‬‭ da‬‭ nessuna‬‭ parte.‬‭ Tutto‬‭ questo‬‭ avallato‬‭ da‬‭ una‬‭ precedente‬‭ gestione‬‭ commissariale‬‭ del‬‭ partito‬‭ a‬‭ livello‬‭ provinciale‬‭ che‬‭ ha‬‭ visto‬‭ una‬‭ fuga‬‭ di‬‭ iscritti‬‭ e‬‭ di‬‭ eletti‬‭ perdendo‬‭ in‬‭ poco‬‭ tempo‬‭ un‬‭ sindaco,‬‭ consiglieri‬ comunali‬‭ di‬‭ Grosseto‬‭ e‬‭ Massa‬‭ Marittima‬‭ e‬‭ ora‬‭ più‬‭ venti‬‭ iscritti‬‭ a‬‭ Follonica,‬‭ di‬‭ cui‬‭ nessuno‬‭ è‬‭ sembrato‬‭ preoccuparsi,‬‭ con‬‭ i‬‭ risultati‬‭ che‬‭ sono‬‭ oggi‬‭ sotto‬‭ gli‬‭ occhi‬‭ di‬ tutti‬‭ ed‬‭ un‬‭ partito‬‭ ridotto‬‭ ai‬‭ minimi‬‭ termini.‬‭ Ma‬‭ probabilmente‬‭ era‬‭ questo‬‭ ciò‬‭ che‬‭ si voleva.‬ Per‬‭ non‬‭ parlare‬‭ poi‬‭ di‬‭ Salvini,‬‭ che‬‭ purtroppo‬‭ ha‬‭ ingessato‬‭ il‬‭ partito,‬‭ senza‬‭ far‬ svolgere‬‭ i‬‭ congressi‬‭ e‬‭ scegliere‬‭ il‬‭ segretario‬‭ e‬‭ la‬‭ linea‬‭ politica:‬‭ ormai‬‭ è‬‭ diventato‬‭ autocratico”.‬

“Alla‬‭ luce‬‭ di‬‭ tutto‬‭ ciò,‬‭ i‬‭ sottoscritti‬‭ firmatari‬‭ presentano‬‭ le‬‭ dimissioni‬‭ irrevocabili‬‭ dal‬‭ partito‬‭ non‬‭ riconoscendosi‬‭ più‬‭ negli‬‭ ideali‬‭ per‬‭ cui‬‭ tanto‬‭ hanno‬‭ dato – termina la lettera -;‬‭ devono‬‭ inoltre‬‭ rimarcare‬‭ amaramente‬‭ che‬‭ alcuni‬‭ dei‬‭ firmatari‬‭ sono‬‭ stati‬‭ tra‬‭ i‬‭ primi‬ organizzatori‬‭ della‬‭ Lega‬‭ Nord‬‭ a‬‭ Follonica‬‭ ed‬‭ hanno‬‭ contribuito‬‭ indubbiamente‬‭ ai‬ ‭ successi elettorali della Lega per Salvini Premier confluendo nel nuovo partito.‬‭ Facciamo‬‭ a‬‭ chi‬‭ prenderà‬‭ il‬‭ nostro‬‭ posto‬‭ gli‬‭ auguri‬‭ di‬‭ buon‬‭ lavoro‬‭ con‬‭ la‬‭ speranza‬ ‭che siano all’altezza dei loro compiti”.‬