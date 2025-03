Personale comunale, Buoncristiani e Baietti: “Polemiche della minoranza show allarmistico e subdolo”

Follonica (Grosseto). “Abbiamo approvato due strumenti di programmazione importanti, il bilancio di previsione e il Piano triennale delle opere pubbliche, aspetto che rischia di passare in secondo piano a causa di polemiche politiche e strumentalizzazioni”.

A dichiararlo, sono il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e il vicesindaco e assessore al personale Danilo Baietti.

“E’ stato un percorso importante, reso possibile grazie alle scelte della Giunta, al confronto continuo con i consiglieri comunali e al prezioso lavoro degli uffici comunali, con cui in questi mesi ci siamo confrontati quotidianamente, abbiamo lavorato fianco a fianco, ascoltando gli approfondimenti (e i consigli) che le professionalità interne all’amministrazione comunale ci hanno dato, attraverso l’esperienza maturata e le competenze – continua la nota –. Tutti insieme abbiamo raggiunto questo importante risultato, che è il risultato di una grande squadra, il Comune di Follonica. Adesso, con gli strumenti di programmazione approvati, si apre un’altra fase. Per quanto riguarda la riorganizzazione, a cui stiamo lavorando da tempo, sarà l’occasione per valorizzare ulteriormente il lavoro dell’Ente, sulla base dei settori sì, ma soprattutto tenendo conto delle professionalità interne”.

“Le considerazioni delle minoranze sulla stampa sono uno show allarmistico e subdolo che ha l’intento di spostare su altri piani la dialettica politica, quando invece a parlare sono i risultati ottenuti fino a questo momento dalla nostra amministrazione – termina il comunicato -. Grazie quindi a chi si impegna ogni giorno con noi, con la Giunta e con i consiglieri, per il bene della nostra Follonica. Grazie a tutti i dipendenti dell’Ente”.