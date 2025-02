Potenziamento dei treni in città: il Consiglio comunale approva la mozione di Manni

Follonica (Grosseto). “Un primo risultato concreto è stato raggiunto: il Consiglio comunale di Follonica ha approvato la mozione da me presentata, in qualità di capogruppo del Gruppo misto, per sollecitare un miglioramento del servizio ferroviario cittadino”.

A dichiararlo è il consigliere comunale Giacomo Manni.

“Questa approvazione rappresenta un importante passo avanti per affrontare le criticità che da tempo penalizzano pendolari, studenti e turisti – continua Manni -. La mozione, ora accolta dall’amministrazione, impegna il Comune ad avviare un confronto istituzionale con la Regione Toscana e Trenitalia affinché si ottenga un potenziamento delle corse ferroviarie, una maggiore attenzione agli orari di punta e il riconoscimento di Follonica come fermata strategica, inclusa nell’itinerario del Frecciabianca”.

“Un servizio da adeguare alle necessità di Follonica”

“L’attuale situazione ferroviaria della nostra città presenta lacune evidenti – sottolinea Manni –: tempi di attesa eccessivi tra una corsa e l’altra, collegamenti serali insufficienti e una scarsa attenzione alle esigenze dei lavoratori e degli studenti. Inoltre, durante il periodo estivo, la domanda turistica cresce esponenzialmente, rendendo necessario un aumento delle corse per evitare il sovraffollamento e garantire un servizio efficiente. L’approvazione della mozione non rappresenta un punto di arrivo, ma piuttosto l’inizio di un percorso istituzionale che dovrà essere portato avanti con determinazione. La gestione ferroviaria è affidata alla Regione Toscana tramite un contratto di servizio con Trenitalia: per questo sarà fondamentale un’interlocuzione serrata con gli enti competenti per ottenere una rimodulazione equa delle corse sulla linea tirrenica, attualmente troppo penalizzata rispetto ad altre tratte regionali. Durante la discussione in Consiglio comunale, la mozione ha subito un emendamento proposto dalla maggioranza, senza alterare l’impianto complessivo del testo e le sue finalità. Un segnale che dimostra come il tema del potenziamento del servizio ferroviario sia trasversale e riconosciuto come prioritario per la nostra città”.

“I prossimi passi: dai progetti alle azioni concrete”

“Affinché questa iniziativa non resti solo un atto formale, sarà necessario un impegno costante per trasformare le richieste contenute nella mozione in risultati concreti – continua Manni -. Tra le azioni previste -:

l’apertura di un tavolo di confronto con la Regione Toscana e Trenitalia;

la richiesta di un potenziamento delle corse nei momenti di maggiore affluenza, sia per i pendolari che per i turisti;

l’introduzione di agevolazioni per studenti, incentivando così una mobilità più sostenibile;

la possibilità di inserire Follonica tra le fermate del Frecciabianca, al fine di migliorare i collegamenti a lunga percorrenza.

L’approvazione di questa mozione segna un traguardo importante, ma è solo il primo passo verso un obiettivo più ambizioso: dotare Follonica di un servizio ferroviario moderno, efficiente e realmente rispondente alle esigenze della città.”

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i cittadini che hanno contribuito con le loro segnalazioni e la loro esperienza quotidiana a definire il contenuto di questa mozione. È grazie al loro contributo e al loro impegno che siamo riusciti a portare all’attenzione del Consiglio comunale un’esigenza concreta, condivisa e sentita dall’intera comunità – termina Manni -. Il lavoro da fare è ancora molto, ma la direzione è chiara: insieme possiamo ottenere un servizio ferroviario all’altezza di Follonica.