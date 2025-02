Consiglio comunale, Follonica a Sinistra: “Attacchi ingiustificati della maggioranza al personale del Comune”

Follonica (Grosseto). Follonica a Sinistra e Rifondazione Comunista esprimono “piena solidarietà al personale comunale, ingiustamente attaccato durante il Consiglio comunale di ieri”.

“In particolare, il capogruppo di Prima Follonica ha pubblicamente citato tre dipendenti comunali, annunciando un esposto in Procura nei loro confronti per il diniego ricevuto in merito alla richiesta di cambio del nome del suo gruppo consiliare – continua la nota -. Ricordiamo che tale diniego era stato già applicato a due gruppi nella precedente consiliatura, dimostrando quindi la correttezza della decisione amministrativa. Non meno grave è stato l’intervento della capogruppo della lista civica che fa riferimento al sindaco che, nella sua dichiarazione di voto, ha insinuato una presunta ‘politicizzazione’ della macchina amministrativa, attribuendole la responsabilità della lentezza operativa dell’amministrazione. Questi attacchi, del tutto strumentali e ingiustificati, rappresentano un chiaro segnale di inadeguatezza da parte di questa maggioranza, che, invece di assumersi le proprie responsabilità, cerca di scaricare le colpe su chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità per il bene della città”.

“Ci uniamo a quanto detto in Consiglio comunale dal nostro capogruppo consiliare Francesco Ciompi e ribadiamo la nostra vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori del Comune di Follonica – prosegue il comunicato -. Respingiamo quindi con forza questi attacchi e difendiamo l’integrità e la serietà dell’operato del personale comunale, grazie alle quali il nostro Comune negli anni scorsi ha potuto ottenere molti finanziamenti di cui la città ne beneficerà in futuro. Se la destra potrà inaugurare molte opere pubbliche nei prossimi quattro anni, potrà farlo anche grazie a quei dipendenti comunali che oggi attacca strumentalmente”.

“Mai era successo che un esponente politico, per di più di maggioranza, muovesse un esposto contro alcuni dipendenti comunali. Questo rischierà di creare un clima non sereno nella macchina amministrativa della città – termina il comunicato -. Invitiamo però tutti ad avere fiducia: nella notte il momento più scuro è poco prima dell’alba. Ma l’alba sta arrivando e la notte sta finendo. I segnali di gran finale ci sono tutti”.