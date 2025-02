Treni, il Pd: “Inaccettabile silenzio del Governo all’interrogazione di Simiani su Frecciabianca”

“Con la destra al Governo non sono in ritardo solo i treni, ma anche le risposte alle interrogazioni che parlano di trasporti.

Qualche giorno fa, grazie all’attivismo del gruppo consiliare del Pd di Follonica, è emerso un fatto sorprendente: il Governo non ha mai risposto a un’interrogazione sulla possibilità di far fermare i treni Frecciabianca nella stazione di Follonica. Tutto nasce da una mozione approvata nel 2023, ben scritta e motivata, che portò l’onorevole Marco Simiani a portare la questione in Parlamento con un’interrogazione. Da allora, però, il Governo non ha mai dato una risposta, ignorando sia Simiani che l’intera comunità follonichese.

Si tratta di un atteggiamento inaccettabile che dimostra la totale disattenzione del Governo Meloni e delle forze politiche che lo sostengono rispetto alle questioni che toccano da vicino i trasporti, le infrastrutture e, più in generale, le necessità della Toscana. Ecco perché ringraziamo il Pd di Follonica ed il gruppo consiliare comunale per la determinazione con la quale sta seguendo anche questo tema, facendo emergere questa clamorosa inadempienza. Ringraziamo anche l’onorevole Simiani e tutte e tutti i nostri parlamentari perché torneranno a richiedere, anche su questo tema, risposte e chiarimenti ad un Governo che deve smettere di snobbare le toscane ed i toscani.

Un atteggiamento che il gruppo consiliare del Pd di Follonica denuncerà con forza anche nell’aula del Consiglio comunale dove verrà chiesto che anche l’amministrazione Buoncristiani non faccia finta di nulla. Ed è fondamentale conoscere la risposta a questa interrogazione anziché cercare di allontanare le responsabilità del Governo e della destra rispetto a decisioni e che necessitano di fondi e scelte di visione strategica nazionale”.

A dichiararlo è Francesco Gazzetti, responsabile Infrastrutture e trasporti del Pd Toscana.