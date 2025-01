Sicurezza, Simiani: “Serve commissariato Polizia a Follonica, ho presentato interrogazione”

Grosseto. “Istituire a Follonica un nuovo commissariato di Polizia: una sede richiesta da tempo dalla comunità territoriale e ormai necessaria per garantire un maggiore controllo del territorio, anche in considerazione della riduzione dell’attuale organico in forza alla Questura di Grosseto, a seguito di numerosi pensionamenti, e della crescita della microcriminalità locale”.

È quanto chiede il deputato grossetano del Partito Democratico Marco Simiani, che ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

“Per garantire la sicurezza sono indispensabili presidi fissi e strutturati: l’Esercito, in tal senso, non può essere la soluzione. Il Partito Democratico di Follonica sostiene da tempo questa proposta e, con l’ex sindaco, era stato anche individuato un edificio idoneo per ospitare il nuovo commissariato. Tuttavia, queste procedure si sono bloccate a causa delle elezioni comunali. Ora è il momento di riprendere in mano la questione, anche perché i vertici locali di altri partiti, che sostengono l’attuale Giunta comunale e il Governo a livello nazionale, hanno annunciato il loro sostegno a questa esigenza. La nostra sarà un’azione collaborativa con i soggetti competenti, sperando che non si ripeta quanto accaduto la scorsa estate, quando sono stati inviati due soldati dell’Esercito, senza però garantire loro la possibilità di svolgere attività investigative e operative”, conclude Marco Simiani.