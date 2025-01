Tari, l’opposizione: “Agevolazioni per i commercianti già decise da precedente amministrazione”

Follonica (Grosseto). “Siamo soddisfatti della scelta dell’amministrazione Buoncristiani in continuità con l’amministrazione Benini”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione nel Consiglio comunale di Follonica Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri e Andrea Pecorini.

“Il regolamento Tari era stato modificato con una delibera approvata nel Consiglio comunale del 24 aprile 2024, presentata dall’allora assessore Ciompi e voluta da tutta la Giunta, per continuare ad alleggerire il peso della Tari ai commercianti che rientrano nel perimetro dei lavori per la riqualificazione del quartiere Senzuno ed ovviamente l’agevolazione per il 2024 era limitata a quello che lo scorso anno era il perimetro dei lavori, cioè via della Repubblica – continua la nota –. Bene che, grazie al regolamento da noi fortemente voluto, la nuova amministrazione abbia deciso di confermare le agevolazioni adeguandole al nuovo perimetro dei lavori”.

“L’articolo 29 bis del regolamento Tari approvato nel Consiglio comunale sopra citato, prevede, infatti, ‘una agevolazione alle attività commerciali, esercizi di vicinato, esercizi di somministrazione cibi e bevande che ricadono nel perimetro interessato dai lavori pubblici intrapresi dall’Amministrazione e relativi a progetti di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio’ – prosegue l’opposizione -. Gli attuali amministratori si sono, quindi, limitati a produrre una delibera di Giunta con l’indicazione delle attuali zone interessate dai lavori, ma dovrebbero riconoscere che il ricorso alle agevolazioni è già stato possibile in precedenza: il merito è dell’attenzione e della sensibilità ai disagi che gli imponenti lavori di riqualificazione inevitabilmente portano, che la precedente amministrazione ha dimostrato di avere e, non abbiamo paura a dirlo, trovando supporto anche dell’allora minoranza in Consiglio”.

“Noi saremo sempre pronti a proporre e supportare proposte a difesa della città e dei cittadini, così come a supportare il miglioramento urbanistico che abbiamo fortemente cercato e voluto e speriamo non venga vanificato – termina la nota -, che parte da Senzuno e da cui però in futuro deriveranno miglioramenti e vantaggi non solo per le zone interessate, ma per tutta la città”.