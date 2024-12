Commissariato di Polizia, il sindaco: “La precedente amministrazione non ha fatto nulla”

Follonica (Grosseto). “Se è stato fatto qualcosa di concreto dalla precedente amministrazione per portare il commissariato di Polizia a Follonica, è stato fatto davvero in sordina oppure ne sono state nascoste molto bene le tracce, perché dagli uffici non risulta nulla. Ed infatti a Follonica il commissariato di polizia ancora non c’è”.

Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, replica ai consiglieri comunali di opposizione sul commissariato.

“Per la minoranza è tutto ad un passo dall’essere ottenuto, tuttavia, di quanto affermano ancora non c’è nulla. Un po’ come per la Cittadella del Carnevale, che viene data per imminente ormai da un decennio, ma ad oggi non è stato fatto neppure il bando di gara – termina il sindaco –. La politica degli annunci è stata bocciata dai follonichesi, stufi di promesse non mantenute, è bene che la minoranza inizi a prenderne atto”.