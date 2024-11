Staff del sindaco, l’opposizione: “Buoncristiani aumenta indennità grazie ai soldi dei cittadini”

Follonica (Grosseto). “Dopo la 1^ commissione consiliare tenutasi ieri il dato è certo: lo staff del sindaco Buoncristiani, a regime, passerà da 37.500,00 euro, storicamente spesi dalla precedente amministrazione, a 93.000,00 euro, oltre straordinari, produttività e altri istituti accessori. Il tutto, a meno che anche all’altro articolo 90 di staff del sindaco che a breve verrà assunto/a con la funzione di portavoce non venga attribuito un ad personam di 18.500,00 euro, come è stato già deliberato per il dottor Ferretti, altrimenti si passerebbe ad una cifra intorno ai 110,000,00 euro”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Francesca Stella e Francesco Ciompi, membri della 1^ commissione consiliare del Comune di Follonica e consiglieri di opposizione.

“Inoltre, nessuna pagella di valutazione dovrà essere redatta per pesare il rendimento di quei membri dello staff a cui sarà riconosciuta l’indennità aggiuntiva – continua la nota -. Basterà una relazione ogni 18 mesi in cui il sindaco non dovrà dare conto della produttività dell’investimento sulla spesa di personale. In commissione è stato pacificamente ammesso che il dottor Ferretti andrà a guadagnare più di qualsiasi funzionario elevata qualifica con posizione organizzativa di tutto il Comune di Follonica e poco meno di un dirigente, pur non potendo svolgere compiti di gestione dell’Ente. Soldi dei cittadini che verranno distratti da altre finalità pubbliche, spese che verranno finanziate, come tutte le spese di personale, con le entrate correnti del Comune, ovvero con le tasse dei follonichesi. Una scelta politica di rafforzamento se non di blindatura del sindaco e della sua Giunta che avrà un notevole peso economico. Il tutto senza considerare che attualmente presta servizio presso la segreteria del sindaco anche una posizione organizzativa che si giostra tra occuparsi del sociale e nell’organizzare la segreteria stessa”.

“Insomma, un bell’investimento considerato che nella precedente amministrazione quella posizione organizzativa poteva dedicare il 100% del suo tempo-lavoro ai delicati problemi connaturati a settori delicati quali quelli del sociale e dell’istruzione – prosegue il comunicato -. Il tutto senza considerare che le due figure di staff, quella già in essere del Ferretti e quella del portavoce, in quanto assunti a tempo determinato incideranno sulla capacità di assunzione a tempo determinato degli operai addetti alle manutenzioni ordinarie degli operatori della Polizia Nunicipale, tanto utili, forse necessari in estate quando la densità abitativa a Follonica si innalza vertiginosamente”.

Una scelta politica, quella del sindaco Buoncristiani e della sua Giunta, che non è piaciuta ai consiglieri Stella e Ciompi: “Crediamo che la spesa pubblica debba essere produttiva in termini di ritorno sulla città e avremmo preferito vedere tutti questo soldi spesi diversamente. Da un calcolo a spanne in cinque anni di mandato la spesa per lo staff del sindaco civico di centrodestra inciderà di circa 500.000,00 euro sul bilancio comunale. Poi però 20.000,00 euro per ovviare alla mancata pubblicizzazione del Pacchetto scuola non si sono trovati e la mozione, presentata dai gruppi di opposizione nell’interesse della tante famiglie che a settembre si sono trovate senza il sostegno di quel sussidio, è stata respinta senza se e senza ma e senza nessun intervento in Consiglio comunale da parte dei consiglieri di maggioranza”.