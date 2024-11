Il Pd si riunisce in un congresso straordinario: sarà eletto il nuovo segretario

Follonica (Grosseto). Si svolgerà domenica primo dicembre il congresso straordinario del Partito Democratico di Follonica.

“Sarà la sala Tirreno di via Bicocchi ad ospitare questo importante appuntamento, che prevede sia la presentazione dei candidature alla segreteria comunale che il dibattito, così come l’allestimento del seggio elettorale che sarà a disposizione degli iscritti della comunità politica del Pd di Follonica per scegliere chi li guiderà nei prossimi anni – si legge in una nota del partito -. In apertura di congresso, come tradizione, sono stati invitati a partecipare, oltre a Comune e Provincia, anche partiti, movimenti e liste civiche che fanno riferimento al centrosinistra, così come sindacati e realtà del mondo dell’associazionismo. Saranno ovviamente presenti anche gli esponenti di spicco e i vertici del Pd provinciale grossetano”.

“A norma di regolamento, la presentazione delle candidature potrà avvenire solo in occasione del giorno stesso del congresso, insieme al programma di ‘mandato’ ed alla lista delle candidate e dei candidati al direttivo di circolo. La macchina dell’organizzazione di questo appuntamento politico è già al lavoro da settimane ed ha visto il fondamentale ruolo di coordinamento del presidente della commissione territoriale per i congressi, guidata da Loriano Valentini, con la collaborazione del responsabile dell’organizzazione del Pd provinciale, Emanuele Bartalucci, su mandato del segretario Giacomo Termine – termina il comunicato -. Il congresso del Pd di Follonica, convocato dalla segretaria uscente Mirjam Giorgieri, si aprirà domenica alle 10, mentre le operazioni di voto degli aventi diritto si svolgeranno dalle 12 alle 19.30. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo”.