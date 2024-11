Rifondazione Comunista a congresso: il programma dell’iniziativa

Follonica (Grosseto). Domenica primo dicembre, alle 10, nel salone del Casello idraulico di Follonica, si svolgerà il dodicesimo congresso del Partito della Rifondazione Comunista.

“Un congresso al quale il nostro circolo Che Guevara arriva in ottima salute, registrando il maggior numero di iscritti e iscritte da quindici anni a questa parte – si legge in una nota di Rifondazione Comunista di Follonica -. I lavori saranno aperti alle 10 dal segretario di circolo uscente Gianluca Quaglierini e dalla segretaria provinciale Stefania Amarugi, che saranno seguiti dai saluti delle forze politiche, sociali e sindacali invitate. Sono stati invitati, oltre al sindaco Matteo Buoncristiani, il Partito Democratico, Primavera Civica, Sinistra Italiana, Movimento 5 Stelle, lista Prima Follonica, lista Buoncristiani, Arci, Anpi, Cgil, Cisl, Uil, il Festival Resistente Alta Maremma, la coordinatrice regionale dei Giovani Comunisti, il segretario regionale Alessandro Favilli. Saranno poi presentati i due documenti congressuali. Enrico Calossi presenterà il documento 1, Lamberto Soldatini presenterà il documento 2. Nel pomeriggio si svolgerà poi il dibattito tra gli iscritti e le iscritti. Infine, ci sarà la votazione dei due documenti congressuali, l’elezione dei delegati al congresso federale, del direttivo di circolo e del nuovo segretario o segretaria di circolo”.

“Il congresso rappresenta un’occasione straordinaria di dibattito interno del partito e aiuterà a definire la linea futura del circolo locale e del partito nazionale, in una fase storica caratterizzata dall’accresciuto pericolo delle guerre, dal peggioramento di vita dei lavoratori e delle preoccupanti condizioni climatiche – termina il comunicato -. Queste sfide spingono il partito ad un maggior impegno, collegandosi ai numerosi moti di speranza che emergono nel Paese e nel mondo, dal movimento per i diritti civili a quello per la pace, dalle lotte dei lavoratori alla richiesta crescente di tutela del nostro ambiente”.