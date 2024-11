Staff del sindaco, l’opposizione: “Buoncristiani aumenta l’indennità e promuove il suo socio”

Follonica (Grosseto). “Non ci sono 1000 euro per far partecipare le scuole di Follonica a ‘Puliamo il Mondo’ o 5000 euro da destinare al pacchetto scuola per pagare libri e materiale scolastico alle famiglie, ma i soldi ci sono, e tanti, per retribuire profumatamente il socio di studio e primo sostenitore in campagna elettorale del sindaco Buoncristiani”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri follonichesi di opposizione Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella.

“Sì, avete letto bene, il dottor Ferretti, già socio dello studio Buoncristiani, dopo aver ottenuto un posto nello staff del sindaco, avendo partecipato ad un avviso pubblicato per ben 4 giorni, ora vede aumentare cospicuamente la sua indennità – continua la nota -. Ad uno stipendio da D intorno ai 1500 euro mensili circa, si sommeranno per 13 mensilità altri 1100 euro lordi circa, portando così Ferretti ad essere uno dei dipendenti più pagati del Comune di Follonica, più di tutti gli assessori e di tutte le posizioni organizzative. Sicuramente in questi mesi Ferretti avrà portato un valore aggiunto insostituibile all’azione dell’amministrazione, pur non avendo una sua postazione computer o un ufficio assegnato, un valore così alto da meritare una promozione a soli tre mesi scarsi dalla sua assunzione: capo dell’ufficio di staff, cioè capo di se stesso e di un’altra persona che sarà la portavoce del sindaco. Parliamo al femminile perché voci di corridoio confermano che sarà una donna”.

“Eccole le priorità dell’amministrazione: costituire un ufficio di staff lautamente retribuito, che si occupi della comunicazione propagandistica del sindaco. Ai problemi di Follonica penseranno con calma – termina il comunicato -. Giovedì, infatti, all’ordine del giorno della stessa Giunta, nella quale è stata deliberata la costituzione del nuovo ufficio di staff, c’era anche la costituzione del nucleo di Vas per la variante alloggi ippodromo, ma quella delibera non è passata, forse ritenuta meno importante per la città. Senza dimenticare che, mentre si alzano gli stipendi dello staff, gli uffici sono in sofferenza per pensionamenti e trasferimenti e mancano ancora i dirigenti nei settori ragioneria e lavori pubblici”.