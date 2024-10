Rifondazione Comunista: “Bene condanna del Comune ad attacco israeliano a postazioni Onu”

Follonica (Grosseto). “Nell’ultimo Consiglio comunale i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione per chiedere di onorare la giornata del 12 novembre per ricordare l’attacco ai soldati italiani che avvenne a Nassirya nel 2003”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rifondazione Comunista di Follonica.

“Durante la seduta del Consiglio comunale il nostro consigliere, Francesco Ciompi, ha chiesto di emendare il documento per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione anche verso i nostri soldati impegnati da lungo tempo nella missione Unifil, sotto egida Onu, disposta ai confini del Libano per tutelare l’integrità dello stato medio-orientale – continua la nota -. Queste forze infatti recentemente sono state sottoposte ad attacchi continui e frequenti da parte dell’Esercito israeliano (attacchi definiti come ‘inaccettabili’ anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni) durante l’invasione israeliana del Libano. Pertanto, dopo l’accettazione del nostro emendamento, l’amministrazione comunale si impegna a colorare di azzurro, della stessa tonalità della bandiera dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il palazzo comunale”.