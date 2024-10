Il Psi cittadino nomina il nuovo segretario: ecco chi è

Follonica (Grosseto). Rinnovamento in casa socialista.

Sabato 18 ottobre si è riunito il direttivo del Psi follonichese e, esaminata la situazione politica locale, Gregorio Cordovani, figlio del ex vice sindaco Valerio, in attesa del prossimo congresso, è stato nominato nuovo segretario della sezione locale del partito.

“Gregorio prende il posto di Agata Gallo, che per lunghi periodi dell’anno non dimora a Follonica – si legge in una nota del Psi della città del golfo –. L’obiettivo dei compagni è quello di rinnovarsi: Gregorio ha mostrato grande interesse nel corso dell’ultima campagna elettorale e sta seguendo attentamente il dibattito locale. Ad Agata Gallo vanno i ringraziamenti dei compagni e delle compagne e a Gregorio i migliori auguri di buon lavoro”.