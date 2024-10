La sede del Pd intitolata a Rolando Stella: “Esempio di persona al servizio della città”

Follonica (Grosseto). La sede del Partito Democratico di Follonica porterà il nome di Rolando Stella. Lo ha deciso l’assemblea degli iscritti del Pd.

“La proposta di intitolazione è stata approvata con il voto unanime dei numerosi presenti – si legge in una nota del partito -. Rolando Stella, come è stato evidenziato negli interventi che hanno aperto l’assemblea, non è stato solo un militante ma, per molti, anche un esempio, una presenza costante e discreta, sempre pronta, come è stato evidenziato, a mettersi in gioco per il bene della comunità, senza mai chiedere nulla in cambio”.

“Nato nel 1943 a Sassoferrato, nelle Marche, la vita di Rolando è stata all’insegna dei sacrifici e del lavoro duro, prima all’Isola d’Elba, poi in Maremma, dove trovò impiego nelle acciaierie di Piombino. È qui che prese vita la sua passione per l’impegno sindacale e politico. Il suo operato come assessore allo sport e alla sanità a Follonica non era dettato da una politica fine a sé stessa, ma dalla profonda convinzione che lo sport potesse essere un motore di inclusione e che la sanità dovesse essere un diritto accessibile per tutti – continua il Pd –. È in questo contesto che nascono progetti concreti come il Palagolfo, il Centro socio sanitario e l’Università della Libera Età. Un impegno politico e sociale, quello di Rolando Stella, che nel corso degli anni è stato caratterizzato da una costante ricerca del dialogo con la società civile ed i giovani. Una passione che lo ha visto impegnato anche nell’ultimo congresso dove volle, nonostante le sue condizioni di salute, partecipare al voto alle primarie, portando il suo contributo all’affermazione di Elly Schlein”.

“Ancora da definire la data della cerimonia di intitolazione che coinciderà con il ritorno dell’insegna al circolo Pd di Follonica che dovrà essere, sempre più – termina il comunicato -, luogo di incontro e confronto politico”.