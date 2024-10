Farmacia comunale, l’opposizione: “Il Consiglio di amministrazione non è stato ancora costituito”

Follonica (Grosseto). “‘In occasione del prossimo Consiglio comunale convocherò le commissioni’. Così diceva il presidente del Consiglio comunale Aloisi il 23 luglio, ma a più di due mesi e tre Consigli comunali di distanza, l’unica commissione che si è riunita è la commissione 1, quella necessaria a portare l’assestamento di bilancio e il piano delle opere pubbliche in Consiglio”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi di opposizione nel Consiglio comunale di Follonica.

“Inutile, perché abbastanza evidente, dire che le Commissioni non siano state riunite un po’ per scarsa coerenza del presidente, ma anche e soprattutto perché la maggioranza di temi da portare all’attenzione delle commissioni consiliari ne ha pochi, avendo concentrato la propria attività di questi primi tre mesi sulla concessione di patrocini gratuiti e onerosi – continua la nota -. Sta a noi quindi, da opposizione responsabile, farci carico di di portare la maggioranza allo scoperto, chiedendo che si discuta di temi che vogliono nascondere sotto un tappeto, ma che a causa dell’apatia del sindaco e della Giunta rischiano di creare disagi e ripercussioni negative”.

“Per questo abbiamo chiesto la convocazione della commissione 5, quella di controllo e garanzia, per sapere cosa sta succedendo all’Azienda farmaceutica municipalizzata, rimasta senza presidente dalle dimissioni dell’oggi sindaco Matteo Buoncristiani e di conseguenza limitata alle attività di ordinaria amministrazione – prosegue il comunicato –. La Farmacia comunale garantisce servizi essenziali per i cittadini e le cittadine di Follonica ed è un presidio del sistema sanitario nazionale fondamentale; oltre a questo, gli utili della Farmacia, pubblica per volontà delle precedenti amministrazioni di centrosinistra e contro il volere di Fratelli d’Italia, vengono utilizzati per progetti di rilevanza sociale come: l’emergenza abitativa del comune di Follonica, ‘For my Baby’ (buoni per le famiglie con bambini appena nati o adottati), ‘Follonica cardio protetta’ (la rete di defibrillatori in città), musicoterapia nelle scuole, buono per acquisti di bici elettriche e pannolini lavabili. Ad oggi non sappiamo se l’attuale amministrazione vorrà mantenere tali progetti”.

“Non ritiene forse prioritario Buoncristiani ricostituire il Consiglio di amministrazione ed individuare un o una presidente? O forse i tempi sono lunghi perché la poltrona di presidente in palio è una sola e i pretendenti sono troppi e trovano un accordo? Nella commissione, che ha eletto Giacomo Manni come suo presidente, il sindaco si è assunto l’impegno di pubblicare il bando per il nuovo Cda entro il mese di ottobre, non prima di aver portato in Consiglio comunale una delibera che modifica i criteri per la nomina dei rappresentanti nel Cda della Farmacia e che oggi, dopo la commissione da noi richiesta, è come per magia stata caricata sul portale del Comune di Follonica – termina la nota –. Possiamo dirci soddisfatti di questo impegno, che speriamo che sia mantenuto nell’interesse della città e per non allungare ulteriormente i tempi di approvazione del piano programma triennale e del piano d’investimenti, e di aver contribuito con la nostra richiesta di commissione consiliare a far produrre all’amministrazione gli atti che servono per ricostituire il CdA dell’Azienda farmaceutica municipalizzata”.