Cittadella del Carnevale, l’opposizione: “Il Comune vuole portare avanti iter del project financing?”

Follonica (Grosseto). “Cittadella del Carnevale, nuovi cantieri e archivi comunali e nuova sede per la Protezione civile cittadina: obiettivi fondamentali per la nostra città, che possono essere realizzati senza gravare sulle casse del Comune”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi di opposizione nel Consiglio comunale di Follonica.

“Per farlo, occorre, però che il sindaco Buoncristiani e la sua maggioranza comincino a governare Follonica e si distolgano dai loro problemi interni alla coalizione di centrodestra. Per questo, abbiamo presentato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale con la quale chiediamo un impegno concreto del sindaco e della Giunta per proseguire l’iter del project financing e chiarezza da parte della maggioranza su ciò che intende fare – continua la nota –. Esiste, infatti, un project financing che prevede la realizzazione di queste opere così importanti da parte di un privato, che in cambio avrebbe la possibilità di costruire un supermercato in un terreno di proprietà comunale. Questo progetto è già in fase molto avanzata, essendo stato approvato sia dalla precedente Giunta, che ne ha sancito la pubblica utilità, che dal precedente Consiglio comunale, che ha già provveduto ad approvare la variante urbanistica che serviva. Manca davvero soltanto il bando di gara e allora ci chiediamo cosa si stia aspettando”.

“La realizzazione della Cittadella del Carnevale non è una priorità per questa amministrazione comunale e passata la campagna elettorale il sindaco ha dimenticato le parole spese in cerca di voti sulla strategicità della sua realizzazione? O forse siamo davanti all’ennesimo scontro interno alla maggioranza tra chi vorrebbe realizzare la Cittadella proseguendo l’iter del project financing da noi costruito e avviato e chi ritiene che l’amministrazione debba cercare risorse proprie? Di certo, non abbiamo dimenticato le parole del presidente del Consiglio comunale Aloisi, che non ha mai nascosto le proprie opinioni e ha più volte dichiarato alla stampa di voler realizzare la Cittadella a spese della collettività. Sacrificando altri progetti? Cancellando la realizzazione della sede e della Protezione civile e dei cantieri per risparmiare? Sì, perchè il progetto originale prevede un investimento di 16 milioni di euro che, nell’interesse di tutti i follonichesi, crediamo che debba essere realizzato a costo zero per la collettività – termina l’opposizione –. Aspettiamo risposte e speriamo che le posizioni all’interno della maggioranza si ricuciano, nell’interesse di Follonica”.