Autonomia differenziata e premierato: se ne parla in un incontro del Pd

Follonica (Grosseto). Si svolgerà sabato 28 settembre, alle 16.30, al Casello idraulico a Follonica, l’iniziativa del Partito Democratico dedicata all’autonomia differenziata ed al premierato.

“Si tratta di un importante momento di confronto e riflessione, durante il quale saranno toccati i temi più rilevanti di questa nuova stagione di riforme istituzionali – si legge in una nota del Pd follonichese -. A prendere la parola, dopo i saluti della vice segretaria regionale del Pd Stefania Lio, sarà il professor Andrea Pertici, docente di diritto costituzionale e avvocato. Quella di sabato sarà dunque un’occasione per entrare nel merito degli aspetti che stanno suscitando grande attenzione tra la cittadinanza come dimostrano le numerosissime firme raccolte in queste settimane a sostegno della richiesta di referendum proprio contro l’autonomia differenziata. Appuntamento dunque a sabato, alle 16.30, al Casello idraulico a Follonica con l’iniziativa con Stefania Lio e Andrea Pertici”.