PrimaVera Civica nomina il nuovo presidente: ecco chi è

Follonica (Grosseto). Daniele Braccini, 36 anni, responsabile da dieci anni del Piano collettivo di sicurezza in mare del Comune di Follonica, è il nuovo presidente di PrimaVera Civica, l’associazione politica costituitasi in occasione delle elezioni amministrative cittadine del 2019.

Nel suo incarico, che per statuto dura due anni, Daniele Braccini sostituisce Lanfranco Stefanelli e viene affiancato da un direttivo composto da Mara Pistolesi (vicepresidente), Paolo Casella, Alessandro Ricciuti e Mauro Pasquali.

PrimaVera Civica ribadisce, come elemento fondante del proprio statuto, “l’identificazione nei valori dell’antifascismo e della democrazia sanciti dalla Costituzione repubblicana. L’impegno in questa fase politica e senza propria rappresentanza consiliare riguarderà ancor più la connotazione associativa di PrimaVera Civica, attraverso un dialogo aperto con la città, nelle varie componenti politiche, di aggregazione sociale, del volontariato, nonché con la stessa amministrazione comunale, rispetto ai temi riguardanti il governo di Follonica. Tutto questo in modo autonomo e nel pieno rispetto di tutte le altre forze politiche, a partire da quelle del centrosinistra rappresentate in Consiglio comunale”.

“L’attuale fase politico-amministrativa che sta attraversando Follonica denota un preoccupante vuoto di idee – continua la nota di PrimaVera Civica -. L’immobilismo sostanziale che ha caratterizzato i primi mesi della nuova amministrazione dimostra che il cambiamento, qualora necessario, lo si realizza con la concretezza di una visione della città e con una competenza amministrativa che finora hanno stentato ad emergere. A questo si unisce poi l’incresciosa vicenda dell’ultimo Consiglio comunale, non derubricabile a semplice incidente di percorso o irresponsabilità individuale, ma ad una sostanziale incapacità di gestione una maggioranza politica, senza indirizzi chiari anche su temi delicatissimi e con ricadute dirette sulla comunità cittadina. Per questo Follonica ha bisogno di idee, di capacità di gestione e di buon governo. PrimaVera Civica continuerà a porsi come associazione civica di confronto per una città capace di costruire in modo armonico politiche di sviluppo economico, sociale e culturale nell’interesse dei cittadini e di coloro che in questa città hanno deciso di investire per vederla crescere ancora”.

“Come associazione abbiamo deciso di continuare la nostra attività politica per la città – dichiara Daniele Braccini – e anche per rispetto nei confronti di tutti i cittadini che alle elezioni hanno espresso il voto in nostro favore. Nonostante la sconfitta della coalizione di centrosinistra, nessuno all’interno della PrimaVera Civica ha mai smesso di credere nel progetto. Come previsto dal nostro statuto, abbiamo rinnovato le cariche del direttivo, presidente e vicepresidente e tesoriere. La nostra associazione vuole andare avanti, insieme a tutti coloro che non si sentono rappresentati dai partiti che compongono l’attuale Consiglio comunale, ascoltando la voce dei cittadini che vivono quotidianamente la città. Ringrazio così tutti coloro che mi hanno voluto dare fiducia mettendomi alla guida della associazione. Il mio impegno non mancherà”.