Buoncristiani: “Abbiamo Collegio dei revisori dei conti, l’opposizione crea falso allarmismo”

Follonica (Grosseto). “Abbiamo il Collegio dei revisori dei conti, come promesso”.

A dichiararlo è il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani.

“Questo permetterà di procedere, con celerità, anche all’approvazione dei successivi atti – sottolinea il sindaco -. L’impressione è che, su più fronti, si sia voluto speculare su un piccolo incidente di percorso, tirandone fuori quasi uno scandalo e addirittura chiedendo le dimissioni del sindaco. Assurdo. Evidentemente l’opposizione, che cita Apollo 13, dovrebbe scendere sulla terra e affrontare i problemi quotidiani, anche se effettivamente, in questi anni ha dato l’impressione di vivere sulla luna ignorando i problemi concreti dei cittadini”.

“Un comportamento, il loro, che considero molto grave perché serve solo a creare allarmismo. Ma noi andiamo avanti per la nostra strada cercando di fare bene per la nostra città. In cento giorni di mandato abbiamo già sbloccato situazioni che il centrosinistra ha lasciato incancrenire per anni: penso all’accessibilità delle spiagge, a soluzioni concrete per l’emergenza abitativa, alla situazione allagamenti, che ci sta particolarmente a cuore, visto ciò che sta succedendo a pochi chilometri da noi – termina Buoncristiani -. Sono solo alcune anticipazioni di ciò che è stato fatto e che avremo cura di spiegare bene. Sull’aspetto burocratico forse dobbiamo migliorare qualcosa, ma siamo persone pratiche e concrete e questa amministrazione procede a ritmi mai visti prima”.