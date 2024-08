Referendum contro l’autonomia differenziata: prosegue la raccolta firme del comitato

Grosseto. “L’iniziativa pubblica nella zona delle Colline dell’Albegna ha visto una partecipazione considerevole di cittadini sensibili alla raccolta firme per il referendum abrogativo della Legge Calderoli, con decine e decine di sottoscrizioni raccolte grazie alla collaborazione di Alessandro Giomarelli e del consigliere comunale di Manciano Alberto Bertinelli, che ha fornito la propria disponibilità ad autenticare le firme”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato “No autonomia differenziata” di Grosseto.

“L’impegno di tutte le realtà aderenti al comitato referendario prosegue attraverso i banchetti territoriali presso cui sarà possibile continuare a firmare per la richiesta del quesito referendario – continua la nota -. Per il comitato ‘No autonomia differenziata’ della provincia di Grosseto la prossima tappa è adesso in programma a Follonica nella giornata di sabato 31 agosto nei pressi del punto vendita Coop di via Chirici, al mattino, a partire dalle 9 fino alle 13, e nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, in collaborazione con Ubaldo Giardelli e il gruppo del Movimento 5 Stelle della Città del Golfo, con la disponibilità dei consiglieri comunali del Partito Democratico in qualità di autenticatori”.

“Anche in questo caso sarà sufficiente portare un documento personale di identità in corso di validità per contribuire a dare maggiore forza ad una richiesta popolare proiettata verso il milione di firme che proviene trasversalmente da tutta Italia – continua il comunicato –. In occasione del banchetto collocato, anche da un punto di vista fortemente simbolico, in via Mario Chirici, comandante partigiano durante la guerra di liberazione, sarà inoltre possibile sottoscrivere anche a Follonica l’appello nazionale ‘Mai più fascismi! – Applicare la Costituzione e sciogliere CasaPound ed i gruppi fascisti!’ (https://chng.it/9TMWcnpFFp) lanciato dalla Grande Alleanza democratica ed antifascista per la persona, il lavoro e la socialità per dare una risposta umana alle idee disumane legate al fascismo, affermando un’altra visione del mondo che metta al centro il valore della persona, della vita, della solidarietà, dell’uguaglianza e per consentire alle cittadine ed ai cittadini di ribadire, con decisione e convinzione, il loro deciso no al raduno fascista che avrà luogo la prima settimana di settembre in Maremma. Si rammenta che sarà possibile raccogliere le firme fino al prossimo 15 settembre, data indicativa per consentire al comitato referendario di ultimare la raccolta dei moduli e procedere con le opportune verifiche formali”.

“Come spiegato nello stesso quesito, l’approvazione della legge sull’autonomia differenziata è infatti un grave attacco all’impianto costituzionale del nostro Paese – termina la nota -. Nel proporre differenti livelli di autonomia tra le Regioni a statuto ordinario, la legge divide l’Italia e danneggia sia il sud che il nord, impoverendo il lavoro e compromettendo le politiche ambientali esistenti”.

“Le ricadute dell’applicazione della legge Calderoli – spiega il gruppo dei portavoce composto da Daniela Castiglione, Marzia Maestrello e Francesco Bertelli – sarebbero molte e tutte preoccupanti, a cominciare dall’aumento incontrollato delle privatizzazioni in settori chiave come la scuola, la sanità, il territorio, i beni comuni. Tutte dinamiche che andrebbero a determinare un ulteriore grave impoverimento del sud e delle fasce più povere del nord per giungere alla destabilizzazione dell’Italia centrale, che si trova già a dover far fronte alle crescenti richieste caudate dall’indebolimento dello Stato delle sue prerogative normative, di controllo, di perequazione. Anche per tali ragioni si rende necessaria l’abrogazione della legge con il referendum a difesa dell’unità del Paese”.