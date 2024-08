Venator, Baietti: “Da Pd polemiche strumentali, anche Provincia assente a Conferenza”

Follonica (Grosseto). “Dispiace che l’opposizione prenda come pretesto per generare polemica argomenti importanti come l’occupazione e i lavoratori che vivono una situazione di difficoltà”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Danilo Baietti, vicesindaco di Follonica e assessore all’ambiente.

“La nostra assenza alla Conferenza dei servizi Venator, relativa alla possibile realizzazione di una discarica provvisoria per consentire la ripresa delle attività industriali, non voleva certo essere un segnale di indifferenza a uno dei temi che ci stanno più a cuore, come più volte abbiamo dimostrato, visto che siamo favorevoli alla soluzione individuata e che sull’argomento specifico non abbiamo titolo ad esprimerci come Ente, come ci è stato indicato dall’ufficio tecnico – spiega Baietti -. Ricordiamo infatti che la materia oggetto della riunione era di competenza del Comune di Scarlino, con cui siamo in contatto e in accordo, così come siamo in continuo contatto con l’azienda, i cui vertici sono stati ricevuti in Comune dal sindaco anche dopo il nostro insediamento: basti pensare che a suo tempo la stessa amministrazione Benini non aveva prodotto atti sul tema della discarica, proprio per gli stessi motivi”.

“Adesso, una volta all’opposizione, il Pd ne approfitta, invece, non solo per fare una delle solite passerelle politiche (a cui ormai siamo abituati), ma anche per tentare di infangare l’operato del centrodestra, incredibile: un modo per creare scompiglio in una situazione già delicata, che non ha certo bisogno di fomentatori degli animi, ma anzi di rassicurazioni – termina la nota -. Guarda caso il Pd sottolinea l’assenza del Comune di Follonica, ma non di tutti gli altri che non erano presenti: alla riunione ventitré invitati, ma tra i presenti solo Scarlino, Arpat e l’ufficio regionale. Per esempio, non c’era la Provincia. Il tentativo di strumentalizzazione, insomma, è più che evidente”.