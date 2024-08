Ex depuratore, i 5 Stelle: “Nuovo parcheggio inutile, contraddittorio e antieconomico”

Follonica (Grosseto). “Abbiamo visto, nel Parco di Nonni, i paletti che delimiteranno la strada per il nuovo parcheggio e pensiamo che sarebbe cosa giusta che la nuova amministrazione, prima di fare un danno irreparabile, come è il taglio di decine di alberi nel suddetto parco e nell’area dell’ex depuratore, si confrontasse con chi a portato oltre mille cittadini, noi del Movimento 5 Stelle tra questi, a firmare la petizione per un ripensamento di come potrebbe essere strutturata quell’area dopo essere bonificata”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Ubaldo Giardelli, per il Movimento 5 Stelle di Follonica.

“La necessità è ancor più urgente, visto l’aggravarsi della crisi climatica globale, con ogni mese che fa il record di caldo rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti. Uno scenario destinato ad aggravarsi negli anni a venire e a cui le amministrazioni hanno il dovere di cercare di opporsi o almeno cercare di contrastare, i soldi del Pnrr a questo dovrebbero essere destinati – continua la nota -. Oggi nelle città, nell’urbanistica delle città, cercare di opporsi agli effetti del cambiamento climatico si declina in due principali raccomandazioni:

1- salvaguardare il verde esistente, incrementarlo, piantare nuovi alberi ovunque sia possibile;

2- ridurre il consumo di suolo evitando di formare nuove isole di calore di asfalto e cemento.

“Nel caso del posteggio nell’area dell’ex depuratore, è emblematica la sottovalutazione o il disinteresse del problema da parte della precedente amministrazione, un posteggio che riesce a fare il contrario di entrambe le raccomandazioni – prosegue il comunicato –. E’ difficile, ma continueremo a cercare di far capire che quel posteggio è:

inutile, perché sarà utilizzato per non più di due-tre mesi;

contraddittorio, perché inserito in una zona verde, il Parco fluviale, distruggendo decine di alberi adulti;

antieconomico, perché fa spendere denaro pubblico, quando ci sono alternative a minor costo e già pronte”.

“Come Movimento 5 Stelle ripetiamo, infatti, che per due-tre mesi estivi c’è già un parcheggio, pronto, ed è quello dell’area mercatale, il cosiddetto Parco centrale, i cui vincoli, ricordiamo, sono decaduti da almeno un anno. Per di più nell’area mercatale ci sono le ultime due corsie (quelle a sud est) che ormai non vengono più utilizzate dagli ambulanti… distano 4 minuti da quello che sarà il nuovo parcheggio … un niente… e potrebbero essere usate al posto del costruendo parcheggio, soldi risparmiati, visto che sono già pronte. Il problema è che, parlando di clima, non ci sembra esserci la consapevolezza, o non la si vuole avere, della gravità di quello a cui stiamo andando incontro, né una vision sul cosa occorra fare – termina il comunicato –. Ripetiamo, nelle città vanno salvaguardati gli alberi adulti presenti, piantati di nuovi per il futuro, risparmiato suolo, ovunque sia possibile, evitate le isole di calore (asfalto cemento)… non tagliare i primi e consumare il secondo come si vuol fare in questa vicenda. Vedremo cosa risponderà la nuova amministrazione”.