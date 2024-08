Assestamento bilancio e Piano delle opere pubbliche, l’opposizione: “Nessuna novità”

Follonica (Grosseto). “Quando abbiamo ricevuto le proposte di delibere e gli allegati ci aspettavamo un segnale di vita dall’amministrazione ed invece si trattava di un assestamento di bilancio e un Piano delle opere pubbliche redatto in linea con il bilancio preventivo dell’amministrazione Benini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di Follonica.

“Se non ci fossero state le elezioni avremmo pensato che potesse essere la versione light del nostro assestamento – continua la nota -. Buoncristiani & co., che tanto hanno sbandierato e promesso di rappresentare il cambiamento di passo in campagna elettorale, non hanno inserito lo straccio di nuovo progetto nel piano delle opere e neppure un euro in più sulle manutenzioni. Eppure le premesse per poter ‘voltare pagina’ c’erano tutte, perché l’amministrazione Benini ha lasciato in eredità un tesoretto da oltre 2.600.000 euro da spalmare sul bilancio in assestamento tra spese correnti e spesa di investimento, grazie al lavoro della Giunta e della struttura, allora guidata dal dirigente Marelli”.

“Avrebbero potuto investire su progetti innovativi come il Parco fluviale, che avevamo avviato, ma che fanno parte anche del programma di Buoncristiani, e invece si sono limitati a confermare ciò che era già stato inserito nel Piano, usando l’avanzo per estinguere i mutui, estinzione avvenuto per indolenza e non certo perché vi fossero problemi di sovraindebitamento, giacché l’assessore Poggetti ha pure ringraziato l’amministrazione uscente per l’ottima tenuta dei conti – prosegue il comunicato -. Evidentemente quando non si hanno le idee, si supportano quelle che altri hanno messo in campo, riconoscendone il valore e questo è un bene per Follonica. Fa piacere scoprire che dopo le elezioni siamo tutti d’accordo sulla necessità di bonificare l’area dell’ex depuratore per trasformarla in una nuova area di sosta, di investire in un’area sagre e sul parterre del Palagolfo per permettere alle società sportive di Follonica di poter usufruire al meglio della struttura. Chissà però cosa penseranno gli elettori e le elettrici di Buoncristiani, che lo hanno votato magari anche perché si proponeva di fermare questi progetti”.

“Che non ci si nasconda dietro la mancanza di tempo per imprimere una spinta politica, perché il tempo c’era, così come c’è stato per privarsi dei dirigenti di ragioneria e lavori pubblici o per nominare un ufficio di staff, forse quello che mancavano sono le idee e per colmare quella mancanza non basta tutto il tempo del mondo. Lascia inoltre piuttosto basiti il silenzio della maggioranza su entrambe le proposte. Mai una maggioranza aveva approvato assestamento e piano delle opere in totale silenzio, quasi a voler ribadire che il gruppo consiliare si propone più come ‘blocco di alzapaletta’ che come propulsore politico. E ancor più balza agli occhi la posizione del vicesindaco Baietti e del consigliere Marrini, che solo qualche mese fa avevano votato contro il Piano delle opere e il bilancio presentati dall’allora maggioranza di centrosinistra, salvo poi sostenerli con forza adesso. Grande coerenza e senso di responsabilità – termina l’opposizione -. Noi ci sottraiamo a questo teatrino di chi vota contro atti assolutamente condivisibili solo per appartenenza e partito preso e vogliamo marcare la differenza. Faremo sempre il bene di Follonica e per questo abbiamo votato a favore di questi fondamentali atti.”