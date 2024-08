Fisco, giustizia, premierato, autonomia, Fratelli d’Italia: “Il Governo sta cambiando l’Italia”

Follonica (Grosseto). È iniziato anche in Toscana, e ha fatto oggi tappa a Follonica, il tour estivo promosso da Fratelli d’Italia per far conoscere ai cittadini le quattro riforme cardine del Governo Meloni: fisco, giustizia, premierato e autonomia, che animeranno il dibattito politico e parlamentare nei prossimi mesi.

Cittadini e turisti si sono recati al gazebo per avere informazioni. Non ha voluto far mancare la propria presenza anche il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, che ha dialogato con i deputati di Fratelli d’Italia e i cittadini.

“Si tratta di incontri informativi su quattro delle principali riforme che l’esecutivo Meloni sta fortemente portando avanti e che fanno parte del programma elettorale stipulato con gli italiani”, dichiarano i deputati Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti e Lorenzo Malagola, presenti sul litorale follonichese.

Oggi, in contemporanea, saranno interessate in Toscana anche le località di Marina di Pietrasanta e Marina di Massa.

“I nostri cavalli di battaglia sono sul premierato, con elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte di cittadini con la ‘Norma antiribaltone’ e l’abolizione dei senatori a vita, ma anche sulla norma sul fisco, volta a semplificare il sistema tributario, riducendo il carico fiscale su cittadini e imprese, incentivando così investimenti e le nuove assunzioni e l’abolizione del cosiddetto redditometro. Ma anche l’obiettivo di promuovere un rapporto maggiormente collaborativo, orientato al dialogo tra contribuente e amministrazione finanziaria. Infine, i temi di giustizia e autonomia differenziata. Il primo, con la riforma del Csm e la separazione delle carriere tra giudici e Pubblici Ministeri, che mira a creare un maggiore equilibrio tra accusa e difesa in fase di processo, e quello sull’autonomia, che prevede la possibilità di attribuire forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, in attuazione del ‘principio di sussidiarietà’. Ecco, questo è lo scopo di queste iniziative. Quello di far conoscere ancor meglio ai cittadini italiani le proposte dell’esecutivo del fare e non quello delle chiacchiere, che ha governato in Italia negli ultimi dieci anni“, concludono i deputati di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, Francesco Michelotti e Lorenzo Malagola.