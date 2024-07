“No all’autonomia differenziata”: il Pd raccoglie le firme per il referendum

Follonica (Grosseto). Il Partito Democratico di Follonica aderisce, insieme a tante altre forze sindacali, politiche e associative, il comitato referendario locale per l’abrogazione della legge Calderoli, la cosiddetta “autonomia differenziata“, e si fa promotore della raccolta delle firme, aprendo la sede di via Colombo ai cittadini e alle cittadine che vorranno firmare.

“‘L’autonomia differenziata spacca il Paese, aumenta le diseguaglianze e limita l’accesso alla sanità pubblica, alla scuola pubblica, al trasporto pubblico locale, alle persone a seconda di dove vivono – si legge in una nota del Pd di Follonica -. E noi non possiamo accettarlo, non accetteremo mai che ci possano essere cittadine e cittadini di serie A e di serie B’. La segretaria Elly Schlein ha aperto con queste parole la raccolta firme a Perugia, per una battaglia trasversale nel Paese. Occorre l’impegno di tutte e tutti per difendere l’Italia unita e rigettare l’idea del governo Meloni di acuire le diseguaglianze e frammentare le politiche sanitarie, scolastiche, energetiche italiane”.

“Vi aspettiamo in via Colombo 7/G, nella sede del Pd di Follonica: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30, per sostenere insieme la campagna referendaria – termina il comunicato -. Sarà possibile firmare anche ai banchetti organizzati dal comitato in città o utilizzando la piattaforma digitale all’indirizzo https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500020 , accessibile con Spid, Cie e Cns”.