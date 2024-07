Autonomia differenziata: nasce in città il Comitato per la raccolta firme per il referendum abrogativo

Follonica (Grosseto). Nasce anche a Follonica il Comitato promotore del referendum abrogativo della Legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

I primi aderenti sono: Anpi, Cgil, Uil e le forze politiche Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Rifondazione Comunista, Scarlino nel Cuore, Sinistra Italiana.

“La cosiddetta ‘autonomia differenziata’ divide l’Italia, danneggia l’intero Paese e crea ulteriori diseguaglianze e spaccature, dividendo gli italiani fra cittadini di serie A e cittadini di serie B – si legge in una nota del Comitato –. Per evitare questo rischio, difendere la Costituzione e i diritti dei nostri concittadini, oggi, l’unica possibilità concreta di mobilitazione è rappresentata dal referendum interamente abrogativo”.

“Siamo – fanno sapere dal Comitato – convintamente coinvolti in questa iniziativa, fondata su un’inedita convergenza di forze sindacali, politiche e associative, che hanno scelto di assumersi una necessaria responsabilità: esprimere la propria contrarietà, senza se e senza ma, ad una Legge che differenzia i destini di cittadine e cittadini sulla base del certificato di residenza, penalizzando maggiormente, ovunque abitino, lavoratori e lavoratrici, ponendo la parola fine su tutto ciò che è ‘pubblico’ e ai contratti nazionali, riservando solo a chi può permetterselo diritti non negoziabili come quelli alla salute, all’istruzione, alla pensione”.

Nel primo incontro i rappresentanti di sindacati, associazioni e partiti hanno sancito l’impegno a “mettere in campo tutte le iniziative possibili per contrastare la legge e avviare sin dal prossimo weekend la raccolta delle firme anche sul territorio di Follonica e Scarlino, per fare in modo che i cittadini possano esprimersi sull’autonomia differenziata, magari nella stessa occasione in cui si voterà anche per altri referendum. Occorrono 500.000 firme, un obiettivo difficile, ma non impossibile e che necessità l’impegno di tutte e tutti”.

Ecco i primi appuntamenti:

venerdì 26 luglio mattina al mercato del venerdì di Follonica;

venerdì 26 luglio pomeriggio alla Coop di via Chirici, a Follonica:

mercoledì 31 luglio mattina alla Coop di via Chirici, a Follonica.

La raccolta delle firme, coordinata anche dal Comitato provinciale, andrà avanti per tutta l’estate e si svolgerà sia mediante la tradizionale firma ai “banchetti” che saranno organizzati in tutta la provincia, sia in modalità on-line.