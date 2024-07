L’opposizione: “Oltre 550mila euro di tagli del Governo al Comune, servizi a rischio”

Follonica (Grosseto). Oltre 550.000 euro in meno di trasferimenti dallo Stato: questa è l’entità del taglio previsto per il Comune di Follonica sulla spesa corrente, cioè sui servizi ai cittadini.

“Ad essere colpiti – dichiarano i consiglieri dei gruppi di opposizione Pecorini, Betti, Ciompi, Giorgieri, Manni e Stella – saranno soprattutto i Comuni come Follonica, i Comuni virtuosi che sono stati in grado di intercettare le risorse del Pnrr. L’investimento dei Pnrr su Follonica è di circa 45 milioni di euro, di cui circa 15 vedono il Comune di Follonica come soggetto attuatore; questo fa della nostra città un esempio di virtuosità, che purtroppo la condanna a tagli maggiori.

In questi mesi abbiamo visto un po’ di tutto perchè il taglio, che è stato approvato mesi fa, è stato tenuto nascosto dal Governo visto l’approssimarsi delle elezioni europee ed amministrative, per poi essere portato a galla dal parlamentare del Partito Democratico Marco Simiani; a Grosseto, addirittura il sindaco Vivarelli Colonna ha bollato la notizia dei tagli come ‘balle spaziali’, per poi essere smentito dal Ministro Piantedosi, che li ha confermati. Nei giorni scorsi, nella Conferenza Stato Regioni, Anci è riuscita ad ottenere dal Governo l’impegno ad escludere dai tagli la spesa per asili nido e sociale, ma la preoccupazione resta, anche perché la manovra del Governo coinvolge le annualità dal 2024 al 2028, con il bilancio di previsione 2024 già approvato.

Abbiamo presentato una mozione per chiedere all’amministrazione di prendere posizione contro questi tagli, perché riteniamo questa manovra sbagliata e ingiusta, che va a colpire i cittadini e gli enti più virtuosi, costretti a scegliere se tagliare i servizi o aumentare i tributi.

Speriamo di trovare la condivisione al nostro grido d’allarme anche dei gruppi di maggioranza: dai consiglieri dei gruppi partitici, affinché si facciano portavoce presso il Governo delle istanze di Follonica, e dalle forze civiche che siedono in Consiglio, libere dai legami con i partiti nazionali. Questa battaglia è trasversale nel Paese, a difesa dei cittadini e per permettere la piena realizzazione dei progetti Pnrr, speriamo che sia così anche a Follonica”.